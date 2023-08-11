Ukrayna firması, hidrolik komponentleri Türkiye’den alacak

Ukrayna-Rusya savaşı, bu iki ülkeyi her zaman olduğundan daha fazla Türkiye'ye yaklaştırdı. İki ülkeden tüm sanayi sektörlerinde sipariş verecek firmalar, ithalatlarında Türkiye'yi ilk sıralara aldı. Türk ihracatçılar için önemli bir fırsata dönüşen bu iki ülke pazarı, savaş sonrasında uzun yıllar boyunca önemi korumaya ve artarak devam edecek.



TurkishExporter ’da bugün yayınlanan, “Hidrolik komponentler ithalatı yapacağım” başlıklı ihracat için alım ilanında özetle şu bilgilere yer verildi: "Firmamız, hidrolik ekipman tedarikçileri arıyor. Siparişi platformunuza nasıl verebilirim? PTO, dişli pompalar, miller, eksenel pistonlu pompalar, güç üniteleri, yüksek basınç hortumları, kumanda kolları, valfler ve diğerleri..."

Hidrolik komponentler konusundaki bu ilana cevap vermek isteyen hidrolik ürün ihracatçıları platforma ilk kez üye olacaklarsa Forie’de kurumsal kimlikleri ile demo hesap açabiliyorlar.