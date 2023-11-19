Ukrayna, karton üreticisi arıyor

Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ise 3 Şubat 1992’de ilk kez tesis edildi.

Bugün ise 55,22 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 57. büyük ithalatçı ülkesi Ukrayna’dan, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için uluslararası pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi.

Ukrayna’da yumurta üretimi yapan bir firma verdikleri ilanla yumurta paketlemek için kutu üreticilerine ihtiyaç duyduklarını duyurdu. Talebin detaylarında ürün özelliklerine değinen firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için basic üyelik talep edebilirsiniz.

Ukrayna pazarına hemen ulaşın

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Ukrayna pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Ukrayna ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.