Ukrayna pazarında iplik talebi artıyor: Türk üreticiler aranıyor!

Türk tekstil sektörü, 2023 yılında Avrupa'ya yönelik ihracatta büyük bir artış yaşayarak, 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir elde etti. Bu gelirin büyük kısmı, 5 milyar 947 milyon 998 bin dolarlık kumaş ihracatından geldi. İplik ve elyaf da sektörün önemli gelir kaynakları arasında yer aldı. Buna göre iplikten 1 milyar 494 milyon 374 bin dolar, elyaftan da 1 milyar 236 milyon 184 bin dolar gelir sağladı.

Bugün ise Türk iplik üreticilerine Ukrayna’dan bir iş fırsatı geldi. Bu kapsamda 1994 yılından bu yana Ukrayna pazarında faaliyet gösteren ve tekstil ürünleri ve malzemelerinin üretiminde devleşen ithalatçı firma B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden polyester iplik ithal edeceğini belirtti.

Ukraynalı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla tekstil ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki iplik ithalatçılarını üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.