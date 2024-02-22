Ukrayna, Türk üreticilerden ‘krep kağıt’ talep ediyor!

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün çeşitli sektörlerden ve ülkelerden gelen ilanları yayınlayan bu platforma bugün Ukrayna’dan bir ilan geldi.

Bu kapsamda Ukrayna’da 20 yılı aşkın süredir güzellik sektörüne yönelik tek kullanımlık ürünler üreten ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den krep kağıt ithal edeceğini belirtti.

Ukrayna’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Ukrayna ihracat pazar araştırması

Ukrayna’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor.

Sektör fark etmeksizin hangi alanda ihracat yapmak istiyorsanız o sektörün Ukrayna’da yer alan ithalatçıları, toptancıları ve mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.