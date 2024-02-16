Ukrayna, Türkiye’den tıbbi malzeme üreticisi arıyor!

Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ise 3 Şubat 1992’de ilk kez tesis edildi. Bunların yanı sıra Ukrayna, Karadeniz bölgesinde istikrar sağlanması için Türkiye'nin girişimiyle kurulan Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütünün (KEİ) de kurucu üyelerinden biri oldu.

Bugün ise 55,22 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 57. büyük ithalatçı ülkesi Ukrayna’dan bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Bu kapsamda tıbbi ve hijyen ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ukraynalı ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den gazlı bez, bandaj ve pamuk gibi çeşitli tıbbi malzemeler satın alacağını belirtti.

Ukrayna’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Medikal ve sağlık sektöründeki ithalatçı listelerine kolay ulaşım

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin medikal ve sağlık sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde medikal ve sağlık sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.