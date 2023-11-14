Ukrayna, yemeklik tuz tedarikçileri arıyor

Ukrayna’da 23 yıldır zorlu yolları aşmayı başaran ve şekerleme sektöründe devleşen bir firma, ilanlarında Türkiye’den yemeklik tuz ithal edeceğini yazdı. Ukraynalı firma ilgili üreticilerden ürün hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor. Ukrayna merkezli ithalatçı firmanın ilan detaylarını görmek ve ithalatçı ile iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Ukrayna ihracat pazar araştırması

Ukrayna’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi alanda ihracat yapmak istiyorsanız o sektörün Ukrayna’da yer alan ithalatçıları, toptancıları veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.