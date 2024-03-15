Ukrayna’ya ihracat fırsatı: “Tekstil makinesi”

Her gün inşaat, gıda, tekstil, ambalaj gibi sayısız sektörde sayısız ilanı kullanıcılarına sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün ise kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan bu platforma Türk makine üreticilerini sevindirecek bir fırsat geldi.

Bu kapsamda Ukrayna’da tıbbi hijyen ürünleri üreticiliği yapan bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden tekstil makinesi satın alacağını belirtti.

Ukrayna’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Ukrayna ihracat pazar araştırması

Ukrayna’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı.

“Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör fark etmeksizin hangi alanda ihracat yapmak istiyorsanız o sektörün Ukrayna’da yer alan ithalatçıları, toptancıları ve mağaza şirketlerine buradan https://www.forie.com/en/databank/ukraine/ ulaşabilirsiniz.