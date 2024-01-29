Umman, Türkiye’den ankastre beyaz eşya satın alacak

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Türkiye’deki beyaz eşya üreticileri için bir ihracat kapısı araladı.

Bu kapsamda Umman’da mutfak dolabı üreticiliği yapan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ithalat ilanıyla Türkiye’den ankastre elektrikli ocak, elektrikli fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ithal edeceğini belirtti.

Umman’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Beyaz eşya ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin beyaz eşya sektöründeki ithalatçı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde beyaz eşya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.