Ummanlı sağlık ürünleri distribütörü, Türkiye’den burun spreyi ithal edecek

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Türkiye ihracatta rekorlar kırıyor. TurkishExporter.com.tr de, Türkiye’deki şirketlerle dünyayı birbirine bağlayarak hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir ihracat yapmalarının önünü açıyor.

Bunun son örneği geniş bir yelpazede ithalat, ticaret ve temsilcilikler yürüten Umman merkezli medikal ve sağlık ürünler şirketi, Türkiye’den öncelikle burun spreyi üreticileri arıyor.

İlaç, bitkisel ve besin takviyeleri, tüketici ürünleri, hastane tek kullanımlık malzemeleri ve cerrahi, bebek ve anne bakımı, parfümler ve kozmetikler, laboratuvar ürünleri gibi çeşitli sektörlerde tescil, ticaret ve dağıtım faaliyetlerini yürüten şirket, burun spreyi üreticileriyle iş birliği yapmayı hedefliyor.

Bu ihracat fırsatını kaçırmamak ve Umman merkezli şirketle burun spreyi üreticisi olarak iş birliği sağlamak isteyen firmalar, daha fazla bilgi ve teklif talepleri için bağlantıdan ulaşabilirler.

Türkiye’nin Umman ihracatı bu yıl rekor yapması beklenir

Umman'ın ithalatında geçtiğimiz yıl yaşanan daralma ve Türkiye'nin Umman'a yönelik ihracatında görülen düşüş eğilimi, bu yılın beklentilerini değiştiriyor. Türk ihracatının 466 milyon dolara düşmesine rağmen, bu yılın rekor seviyede bir artışla sonuçlanması öngörülüyor.