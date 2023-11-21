Ürdün, aromalı içecek üreticisi arıyor

Orta Doğu’nun kavşağı olarak bilinen Ürdün; Asya, Afrika ve Avrupa’yı birleştiren stratejik bir merkez konumundadır. Bu sebeple Ürdün coğrafyası, doğu ve batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan ticaret ve iletişim kanalları için önemli bir rol oynamış olup, bugün bile bu rolü üstlenmeye devam etmiştir. Stratejik olarak hem kendisi hem de bulunduğu coğrafyadaki pazarların ihtiyacını tedarik eden firmalar için ise bir lojistik üs göreve sahip olan bu ülke, Irak ve Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasından pay almak isteyen Türk firmalar için yatırım yapılabilecek bir potansiyele de erişmiştir.

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle de Türk ihracatçıları için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün yine bir ithalat talebi geldi. 1996 yılından beri yerel ve uluslararası pazarlara hizmet veren bir ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla şeffaf plastik şişelerde aromalı içecek yapabilen içecek üreticisi aradığını belirtti.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.