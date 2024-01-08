Ürdün, kamyon yedek parçaları satın alacak

Asya, Afrika ve Avrupa’yı birleştiren stratejik bir merkez konumunda olan Ürdün, doğu ve batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan ticaret ve iletişim kanalları için önemli bir rol oynamış olup, bugün bile bu rolü üstlenmeye devam etmiştir. Irak ve Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasından pay almak isteyen Türk firmalar için ise yatırım yapılabilecek bir potansiyele erişmiştir.

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle de Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi daha geldi. Bu kapsamda lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden kamyon yedek parçaları satın alacağını belirtti. İlanda istediği ürünlerin özelliklerine ayrıntılı bir şekilde yer veren ithalatçı, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kamyon yedek parça üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otomotiv sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otomotiv sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.