Ürdün, karton ambalaj tedarikçisi arıyor

Ambalaj sektöründe çok önemli bir konumda yer alan Türkiye, ambalaj ithalatı yapmak isteyenlerinde gözde ülkelerinden biri. Bugün B2B platformu TurkishExporter’da yayınlanan ilanda bu durumu destekler nitelikte.

Bu kapsamda Ürdün’de faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, yayınladığı ilanla Türkiye’deki ambalaj üreticilerinden tütün paketlemek için karton kutu satın alacağını belirtti. İlanında istediği ürünün özelliklerine de yer veren firma Türkiye'deki ihracatçılardan ürün hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor ve uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara giriyor.

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kağıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, 2023 yılında güncellenmiş ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine Databank aracılığıyla kolayca erişebilirler.