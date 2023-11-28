Ürdün, plastik palet tedarikçisi arıyor

Asya, Afrika ve Avrupa’yı birleştiren stratejik bir merkez konumunda olan Ürdün, doğu ve batı, kuzey ve güneyi birbirine bağlayan ticaret ve iletişim kanalları için önemli bir rol oynamış olup, bugün bile bu rolü üstlenmeye devam etmiştir. Irak ve Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanmasından pay almak isteyen Türk firmalar için ise yatırım yapılabilecek bir potansiyele erişmiştir.

Ekonomisinin ithalata açık olması sebebiyle de Türk ihracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Ürdün’den bugün bir ithalat talebi daha geldi. 1989 yılında Ürdün’de kurulan baskı ve paketleme, ofset baskı ve lamine kutular gibi konularda uzmanlaşmış olan şirket, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden plastik palet talep etti. İlanda istediği paletlerin ölçülerine de yer veren ithalatçı, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.