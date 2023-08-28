Ürdünlü firma, büyük enerji projesinde iş birliği yapacağı firma arıyor

Talebi bırakan firma, Irak’ta yap-işlet-devret modeline dayalı 1 GW solar enerjisi konusunda iş birliği yapacağı Türk firmaları arıyor. Güneş enerjisi sektöründe deneyimli firmalarla iletişim kurmak isteyen şirket, ilgili firmalardan EOI (Expression of Interest) ya da niyet beyanı ile şirket profilini anlatan belgeler talep ediyor.

Bu Ürdünlü firma iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan sayfasından alıcıya yazabilir. Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış firmalar ise onaylanmış basic/demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.