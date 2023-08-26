Vietnam, su yalıtım membranları almak istiyor

Son yıllarda iklim değişikliği ve çevre felaketleri gibi değişken faktörler yalıtım sektörünü daha bir vazgeçilmez hale getirdi. Bugün Vietnam’dan TurkishExporter’a yalıtım membranları almak istediğini yazan firma, üretici aradığını ithalata hazır olduğunu bildirdi.

İlanda yazan firma ile iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri hemen yazışma yapabiliyor. İlk kez TurkishExporter veya Forie ihracat platformlarını kullanacak firmalar basic demo hesap açarak onay aşamasından firma ile irtibat kurabilecek.



Yalıtım sektöründe hazır ihracat müşterilerini nasıl bulursunuz?

Yapı malzemeleri, yalıtım ürünleri konusunda ihracat yapıyor ve yeni ülkelerde ihracat müşterileri arıyorsanız Forie.com’da Databank’ı ziyaret edebilir burada onlarca ülkeden binlerce alım yapmaya hazır şirketler bulabilirsiniz.



Bu ihracat adres bankası sayfasında, ihracatta hedef pazarınızın olan ülkeyi seçip o ülkede yer alan onlarca şirket hemen yazışmaya başlayabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri bu sayfada yer alan şirket iletişim bilgilerini edinmek için ayrıca bir bedel ödemiyor. Sisteme üye olmadan burada yer alan bilgileri edinmek isteyen firmalar ise Forie ’de kredi satın alıp, 1 dolar karşılığında 1 potansiyel ithalatçı şirket adresi alabiliyor.