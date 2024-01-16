Yaş meyve sebze sektörü ihracatçılarını heyecanlandıracak fırsatlar TurkishExporter’da

Türkiye’nin 2023 yılında yaş meyve sebze ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 artışla 3 milyar 491 milyon dolara ulaştı. En fazla yaş meyve sebze ihraç edilen ülke 957 milyon 575 bin dolar değer ile Rusya oldu. Yüzde 43 artış ve 348 milyon 618 bin dolar değer ile Almanya ikinci, yüzde 46 artış ve 290 milyon 974 bin dolar değer ile de Romanya üçüncü sırada yer aldı.

2023 yılında en çok ihraç edilen ürün grupları ise sırasıyla mandalina, domates ve limon olarak ön plana çıktı. Mandalinada yüzde 24 artışla 576 milyon 686 bin dolar, domateste yüzde 43 artışla 538 milyon 664 bin dolar, limonda ise yüzde 30 artışla 354 milyon 819 bin dolar değere ulaşıldı.

Türkiye yaş meyve sebze sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türk ihracatçılar için de yeni ihracat kapıları aralanmaya devam etti. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yaş meyve sebze sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yaş meyve sebze sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Slovenya’dan taze kırmızı biber ve kornişon üreticilerine ihracat fırsatı!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de yaş meyve sebze sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları Slovenya pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda Slovenya’dan dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakan bir ithalatçı, Türkiye’den taze kırmızı biber ve kornişon satın alacağını belirtti.

Slovenyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.