Yaş meyve sebzede rekor ihracat gerçekleşti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2023 yılında 1 milyar 530 milyon dolar ihracata imza attı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, sektör ihracatından yüzde 45 pay alarak ülke genelinde lider konumda olmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracat pazarlarında yaşanan sorunların çözümüne ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik büyük gayret gösterdiğini kaydeden Gürüz, “Kaliteli Türk Malı” algısını daha da güçlendirmek adına yaptıkları çalışmaların olumlu yansımalarını ihracat raporlarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sektörün ihraç pazarlarının yüzde 39’unu Bağımsız Devletler Topluluğu, yüzde 37’sini Avrupa Birliği ve yüzde 13’ünü Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu kaydeden Gürüz, en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında 7 Avrupa Birliği üyesinin yer almasının Türk yaş meyve ve sebzesinin kalitesini gösterdiğini vurguladı ve özellikle Almanya ve Romanya pazarlarındaki artışların kendilerine büyük gurur yaşattığının altını çizdi.

Yıllık ihracat performansını ülkelere göre ele alan Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “2023 yılında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke, 957 milyon 575 bin dolar değer ile Rusya oldu. Yüzde 43 artış ve 348 milyon 618 bin dolar değer ile Almanya ikinci, yüzde 46 artış ve 290 milyon 974 bin dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu yılda ihracat performansında en yüksek artışları Irak, Avusturya ve Polonya pazarlarında yakaladık.

Irak’a yüzde 110 artışla 266 milyon 434 bin dolar, Avusturya’ya yüzde 79 artışla ve 67 milyon 395 bin dolar, Polonya’ya yüzde 73 artışla 166 milyon 662 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde Gürcistan, Suudi Arabistan ve Hırvatistan anlamlı ihracat artışları sağladığımız ülkeler oldu. Sektörümüz için yeni pazarlar olan Hindistan ve Kanada’da ihracatımız dikkat çeken oranlarda ivmelendi.”

“İhracat birim fiyatlarımız arttı”

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Ferhat Gürüz, “2023 yılında en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında mandalina, domates ve limon ilk üç sırayı oluşturdu. Mandalinada yüzde 24 artışla 576 milyon 686 bin dolar, domateste yüzde 43 artışla 538 milyon 664 bin dolar, limonda yüzde 30 artışla 354 milyon 819 bin dolar değere ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü artışı elde ettiğimiz ürün gruplarını incelediğimizde, kiraz-vişne ve soğan başı çekmektedir. Kiraz-vişnede yüzde 60 artışla 214 milyon 897 bin dolar, soğanda yüzde 40 artışla 37 milyon 401 bin dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

“Çin ile bitki karantina protokolü son derece önemli”

Yaş meyve sebze sektörünün stratejik önem taşıdığını vurgulayan Ferhat Gürüz, “Türk çiftçisinin ve ihracatçıların bizlere duyduğu güven çok önemli. Küresel sebze üretiminde 4’üncü, meyve üretiminde 5’inci sırada yer alan ülkemizin geleneksel ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için molasız çalışırken pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hedef ülkelerle bitki karantina protokollerinin öncelikle sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bu konuda Çin pazarına öncelik verilmesi son derece önem taşıyor” dedi.