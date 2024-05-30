Yemen firması, veterinerlik ürünleri ithal etmek istiyor
Yemen’den B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan firma, Türkiye’den veterinerlik ürünleri satın alacak.
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İhracat platformu TurkishExporter'a ithalat ilanı bırakan Yemen Firması, Türkiye'den veterinerlik ürünleri ithal etmek istiyor.
Veterinerlik ürünleri ithalatı ve veterinerlik ürünleri dağıtımı yaptığını yazan Yemenli firma, Türk veterinerlik ürünleri üreticileri ile iletişime geçmek istiyor. Yemen firmasının alım ilanı özetini buradan görüntüleyebilirsiniz.