Yemen, LPG dolum tankı ve ekipmanları ithal ediyor

Komşularıyla karşılaştırıldığında küçük bir ekonomiye sahip olan ve petrol gelirlerine bağımlı olan Yemen’den bugün bir alım ilanı Türkiye’nin e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayına girdi. Yemen’de üre ve gübre üretimi ve tedariği yapan firma, ilanlarında LPG dolum tankı ve ekipmanları ithal etmek istediklerini ve tasarım ve özelliklerini belirlemek istediklerini söyledi. GTIP kodu 7309 olan bu ürünün ilanıyla ilgilenen Türk ihracatçıların e-mail ile tekliflerini gönderebileceklerini söyleyen bu Yemenli ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Endüstriyel ürünler sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Endüstriyel ürünler sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Birçok ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Endüstriyel ürünler sektöründeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.