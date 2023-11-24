Yenilenen arayüzü ile TurkishExporter’ın ihracat fırsatlarını şimdi yakalayın!

Kimya, ambalaj, gıda, tekstil gibi toplamda 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar için binlerce dolar değerindeki potansiyel fırsatları kullanıcılarına sunan Turkishexporter, bugüne kadar birçok ihracatçının kapısını dünyaya açarak ticaretteki yükselişine ortak oluyor.

Bu potansiyel fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuluyor. Ayrıca kullanıcılar her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Fransız firma yün ve pamuk topları ithal etmek istiyor.

-Yemenli müşteri kalıp sabun ithal etmek istiyor.

-Rusya firması tortilla toptan düzenli ithal etmek istiyor.

-Lübnanlı firma diş macunu fason markayla ürettirmek istiyor.

-İsrail firması poliüretan çatı ve duvar levhaları talep ediyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.