Yunanistan’a ihracat fırsatı: “Plastik baharat kavanozları”

Çeşitli organik gıdaların ithalatı, işlenmesi ve dağıtımı konusunda Yunanistan’da hizmet veren ithalatçı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türk ihracatçılardan plastik baharat kavanozları satın alacağını belirtti.

İthalatçı Yunan firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

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