Yunanistan’da kutu tercihi Türkiye’den yana değişebilir

Yunanistan'ın hızla büyüyen e-ticaret sektörünün en çok ihtiyacı olan kutuda, Çin’in hakimiyetini kırarak Türk ürünlerini tercih edebilir. Soydaş firmalarının da öncülük ettiği bu tercih, Yunanistan'ın toptan ambalaj malzemeleri sektöründe de kendini göstermeye başladı.

Yunanistan'da toptan ambalaj malzemeleri satışı gerçekleştiren şirket, e-ticaret kolileri üreticisi arıyor. Türk ürünlerine olan güven ve tercih, Yunanistan'daki iş birliklerini daha da güçlendiriyor.

Yunanistan koli ithalatında Çin hakimiyeti var

Türkiye'nin toplam koli ve karton ihracatı 908,9 milyon doları aşarken, Yunanistan'a olan ihracatı 12,41 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. Ancak bu rakamlar, büyük bir potansiyelin habercisidir. Yunanistan'ın 318,34 milyon dolarlık karton ithalatının sadece yüzde 3,9'unu Türkiye'den yapması, iş birliği olanaklarını artırıyor. Üstelik Yunanistan'ın kutu ithalatında 5. sıraya yerleşen Türkiye, tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Türk toptan ambalaj malzemeleri üreticileri, Yunanistan'da büyüyen e-ticaret sektörü için önemli bir rol üstlenebilir. Soydaş şirketimizin talebine karşılık vererek, %4’ün altında kaldığımız pazarı büyüterek daha çok pay alabiliriz.

Kutu üreticileri için detaylı bilgiye bu adresden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin ihracat platformu TurkishExporter.com.tr'ye üye olarak, öncelikli ihracat fırsatlarını yakından takip edebilirsiniz.