Zambiya’ya ihracat fırsatı: “Makarna yapma makinesi”

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanı yazıyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklenerek Zambiya’dan Türk üreticilere bir fırsat kapısı aralandı.

Buna göre gıda sektöründe faaliyet gösteren Zambiyalı ithalatçı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den makarna yapma makinesi satın alacağını belirtti.

Zambiyalı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.