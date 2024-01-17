Zeytinyağı ihracatında rekor kıran Türkiye’ye, İngiltere’den talep var

Türkiye, 2023 yılının Ekim ayından bu yana 422 bin ton zeytinyağı üretimi yaparak zeytinyağı ihracatında rekor kırdı. Bu rekorda dünyanın zeytincilik sektöründe önde gelen İspanya, İtalya gibi ülkelerinde rekoltenin yangın, kuraklık, hastalık gibi sebeplerden düşmesi etkili oldu.

Bugün ise Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4. ülke konumunda yer alan İngiltere’den Türk zeytinyağı üreticilerine bir talep geldi. Bu kapsamda gıda sektöründe sos üretimiyle hizmet veren İngiliz bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakarak Türkiye’den zeytinyağı satın alacağını belirtti.

İngiltere merkezli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İngiltere pazarına ulaşmanın kolay yolu: “Forie Databank”

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