Züccaciye sektörüne ihracat kapıları TurkishExporter ile aralanıyor

Türkiye, dünya ev içi tekstili sektöründe görünürlüğünü gün geçtikçe artırıyor. Züccaciye, mobilya ve ev tekstili sektörlerinde dünyada en çok tercih edilen 10 ülkeden biri olan Türkiye bu 3 sektördeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Züccaciye sektörü ise Türkiye’de en fazla ihracat yapan ve dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Pazar büyüklüğü açısından da 12 milyar dolarlık rakama sahip olan bu sektör, 2023 yılı 9 aylık verilerine göre, yüzde 3’lük daralma yaşamasına rağmen yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İsrail olarak öne çıktı.

Züccaciye sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin züccaciye sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde züccaciye sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Hollanda’dan züccaciye üreticilerine ihracat fırsatı

Züccaciye ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Hollanda’dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Hollanda’da ev dekoruna dair çok çeşitli ürünlerin satışını yapan bir e-ticaret firması TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den züccaciye ürünleri satın alacağını belirtti.

Hollanda’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.