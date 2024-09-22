"Akıllı altyapı sistemleri ile karbon salınımı azalacak”

Bu durumun, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir ulaşım çözüm­leri geliştirme zorunluluğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Soğukpınar, konuşmasın­da şunları söyledi:

"Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı artacak"

“ICA olarak, altyapı sistemle­rimizi daha çevre dostu, verim­li ve yenilikçi hale getirmek için teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyoruz. Akıllı altyapı sis­temlerimizle, şehir içi ulaşım­da karbon salınımını azaltacak, enerji verimliliğini artıracak çö­zümler geliştiriyoruz. Özellikle paylaşımlı mobilite, mikromo­bilite ve otonom araçlar gibi ye­nilikçi çözümler, bireysel araç sahipliğini azaltırken, sürdü­rülebilir ulaşım modellerinin yaygınlaşmasını hızlandıracak.

Aynı zamanda bu çözümler, şe­hirlerde trafik yoğunluğunu dü­şürerek enerji tasarrufu sağla­ma potansiyeline de sahip. Bu­nunla birlikte, Türkiye’nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda, ulaştır­ma projelerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı­nı artırmak için çalışmalar yü­rütüyoruz. Örneğin, devam eden metro projeleri tamamlandığın­da, yıllık yaklaşık 90 bin ton kar­bon emisyonu tasarrufu sağla­nacak. Benzer şekilde, akıllı yol altyapı sistemleri ve enerji ve­rimliliği sağlayan projelerle, uzun vadede hem ülkemize hem de gezegenimize katkı sağlama­yı hedefliyoruz.”