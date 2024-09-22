"Akıllı altyapı sistemleri ile karbon salınımı azalacak”
İklim Ekonomisi ve Ulaştırma Zirvesi’nde “Sürdürülebilir Ulaştırma Modelleri” başlıklı bir sunum yapan IC Altyapı Grubu Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ulaştırma sektörünün küresel enerji ile ilgili karbon emisyonlarının yüzde 25’ini oluşturduğunu belirterek, mevcut politikaların devam etmesi durumunda, 2050 yılına kadar bu emisyonların iki katına çıkmasının beklendiğine dikkat çekti.
Bu durumun, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirme zorunluluğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Soğukpınar, konuşmasında şunları söyledi:
"Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı artacak"
“ICA olarak, altyapı sistemlerimizi daha çevre dostu, verimli ve yenilikçi hale getirmek için teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyoruz. Akıllı altyapı sistemlerimizle, şehir içi ulaşımda karbon salınımını azaltacak, enerji verimliliğini artıracak çözümler geliştiriyoruz. Özellikle paylaşımlı mobilite, mikromobilite ve otonom araçlar gibi yenilikçi çözümler, bireysel araç sahipliğini azaltırken, sürdürülebilir ulaşım modellerinin yaygınlaşmasını hızlandıracak.
Aynı zamanda bu çözümler, şehirlerde trafik yoğunluğunu düşürerek enerji tasarrufu sağlama potansiyeline de sahip. Bununla birlikte, Türkiye’nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda, ulaştırma projelerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin, devam eden metro projeleri tamamlandığında, yıllık yaklaşık 90 bin ton karbon emisyonu tasarrufu sağlanacak. Benzer şekilde, akıllı yol altyapı sistemleri ve enerji verimliliği sağlayan projelerle, uzun vadede hem ülkemize hem de gezegenimize katkı sağlamayı hedefliyoruz.”