“Akıllı ulaşım sistemleri projesini hayata geçirdik”
“Akıllı Ulaşım Sistemleri” panelinde konuşan sektör temsilcileri, birçok akıllı ulaşım sistemleri projesinin uygulamaya geçtiğini belirterek, önümüzdeki dönemde akıllı ulaşım sistemlerine dair algılayıcıların da devreye gireceğini kaydetti.
DÜNYA Gazetesi Yazarı Koray Öztopçu’nun moderatörlüğünde “Akıllı Ulaşım Sistemleri” paneli düzenlendi. İşte uzmanların görüşleri:
Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdür Yardımcısı Yalçın Özer: Geometrik standartlarını geliştirdikleri karayolu ağından sonraki en önemli konu yolların akıllı hale getirilmesidir. Birçok akıllı ulaşım sistemleri projesini hayata geçirdik. Birçok akıllı ulaşım sistemlerine dair algılayıcıları hayata geçireceğiz. Bu kapsamda araç algılayıcılar kapsamında darband, radar, lidar, 3D lidar, kesit bazlı radar, hareketli araç verileri gibi birçok tümleşik sistemi aynı altyapı içinde kullanarak bunların avantajlarını ve dezavantajlarını belirleyeceğiz.
“Avrupa ulaşım devriminde çok hızlı yol kat etti”
TRIPY Genel Müdürü Dr. Ali Onuralp Ünal: Avrupa’nın önemli şehirlerinden biri olan Paris’te 400’den fazla cadde trafiğe kayandı. Hem bisiklet hem yürüyüş yollarıyla şehir artık tamamen farklı bir konuma evrildi. Avrupa ve dünya ulaşım devriminde çok hızlı yol kat etti. Araç sahipliğinin yükselmesiyle kazalı ölümler artıyor. Hollanda’nın özel araç sahipliğinin azaltılmasıyla kaza oranlarının azaltılacağı konusunda talepkar oldukları için bu ülkeler çok hızlı şekilde dönüşüyor.
“Ulaşımda devrim yaşanıyor”
BinBin Kurucu Ortağı Kadir Abdik: Dünya farklı bir noktaya gidiyor. Bizim jenerasyonumuz telekomdaki dönüşüme şahitlik etti. Koskoca telefonlar ceplere girdi. Şimdi ise ulaşımda bir devrime şahit oluyoruz. Bizler iklim dostu ve çevre dostu bir iş yapmaya çalışıyoruz ve bunu da teknolojik çözümlerle yapmaya başlıyoruz. Mikromobilite olarak başlayan hikayemiz mobiliteye döndü. Skuturlardan artık hikaye farklı bir noktaya evrildi ve uygulamamız üzerinden elektrikli mopedler, taksi çağırmalar birçok hizmetten faydalanabilir hale geldi.