“Akıllı ulaşım sistemleri projesini hayata geçirdik”

DÜNYA Gazetesi Yazarı Ko­ray Öztopçu’nun modera­törlüğünde “Akıllı Ulaşım Sis­temleri” paneli düzenlendi. İşte uzmanların görüşleri:

Karayolları Genel Müdür­lüğü Trafik Güvenliği Daire­si Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdür Yar­dımcısı Yalçın Özer: Geomet­rik standartlarını geliştirdikle­ri karayolu ağından sonraki en önemli konu yolların akıllı hale getirilmesidir. Birçok akıllı ula­şım sistemleri projesini haya­ta geçirdik. Birçok akıllı ulaşım sistemlerine dair algılayıcıları hayata geçireceğiz. Bu kapsam­da araç algılayıcılar kapsamın­da darband, radar, lidar, 3D lidar, kesit bazlı radar, hareketli araç verileri gibi birçok tümleşik sis­temi aynı altyapı içinde kullana­rak bunların avantajlarını ve de­zavantajlarını belirleyeceğiz.

“Avrupa ulaşım devriminde çok hızlı yol kat etti”

TRIPY Genel Müdürü Dr. Ali Onuralp Ünal: Avru­pa’nın önemli şehirlerinden biri olan Paris’te 400’den faz­la cadde trafiğe kayandı. Hem bisiklet hem yürüyüş yollarıyla şehir artık tamamen farklı bir konuma evrildi. Avrupa ve dün­ya ulaşım devriminde çok hız­lı yol kat etti. Araç sahipliğinin yükselmesiyle kazalı ölüm­ler artıyor. Hollanda’nın özel araç sahipliğinin azaltılma­sıyla kaza oranlarının azal­tılacağı konusunda talepkar oldukları için bu ülkeler çok hızlı şekilde dönüşüyor.

“Ulaşımda devrim yaşanıyor”

BinBin Kurucu Ortağı Kadir Abdik: Dünya farklı bir noktaya gidiyor. Bizim jenerasyonumuz telekomdaki dönüşüme şahitlik etti. Koskoca telefonlar ceplere girdi. Şimdi ise ulaşımda bir dev­rime şahit oluyoruz. Bizler iklim dostu ve çevre dostu bir iş yapma­ya çalışıyoruz ve bunu da teknolo­jik çözümlerle yapmaya başlıyo­ruz. Mikromobilite olarak başla­yan hikayemiz mobiliteye döndü. Skuturlardan artık hikaye farklı bir noktaya evrildi ve uygulama­mız üzerinden elektrikli moped­ler, taksi çağırmalar birçok hiz­metten faydalanabilir hale geldi.