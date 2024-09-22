  1. Dünya Gazetesi
  2. İklim Ekonomisi
  3. “Akıllı ulaşım sistemleri projesini hayata geçirdik”
Takip Et

“Akıllı ulaşım sistemleri projesini hayata geçirdik”

“Akıllı Ulaşım Sistemleri” panelinde konuşan sektör temsilcileri, birçok akıllı ulaşım sistemleri projesinin uygulamaya geçtiğini belirterek, önümüzdeki dönemde akıllı ulaşım sistemlerine dair algılayıcıların da devreye gireceğini kaydetti.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

DÜNYA Gazetesi Yazarı Ko­ray Öztopçu’nun modera­törlüğünde “Akıllı Ulaşım Sis­temleri” paneli düzenlendi. İşte uzmanların görüşleri:

Karayolları Genel Müdür­lüğü Trafik Güvenliği Daire­si Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdür Yar­dımcısı Yalçın Özer: Geomet­rik standartlarını geliştirdikle­ri karayolu ağından sonraki en önemli konu yolların akıllı hale getirilmesidir. Birçok akıllı ula­şım sistemleri projesini haya­ta geçirdik. Birçok akıllı ulaşım sistemlerine dair algılayıcıları hayata geçireceğiz. Bu kapsam­da araç algılayıcılar kapsamın­da darband, radar, lidar, 3D lidar, kesit bazlı radar, hareketli araç verileri gibi birçok tümleşik sis­temi aynı altyapı içinde kullana­rak bunların avantajlarını ve de­zavantajlarını belirleyeceğiz.

“Avrupa ulaşım devriminde çok hızlı yol kat etti”

TRIPY Genel Müdürü Dr. Ali Onuralp Ünal: Avru­pa’nın önemli şehirlerinden biri olan Paris’te 400’den faz­la cadde trafiğe kayandı. Hem bisiklet hem yürüyüş yollarıyla şehir artık tamamen farklı bir konuma evrildi. Avrupa ve dün­ya ulaşım devriminde çok hız­lı yol kat etti. Araç sahipliğinin yükselmesiyle kazalı ölüm­ler artıyor. Hollanda’nın özel araç sahipliğinin azaltılma­sıyla kaza oranlarının azal­tılacağı konusunda talepkar oldukları için bu ülkeler çok hızlı şekilde dönüşüyor.

“Ulaşımda devrim yaşanıyor”

BinBin Kurucu Ortağı Kadir Abdik: Dünya farklı bir noktaya gidiyor. Bizim jenerasyonumuz telekomdaki dönüşüme şahitlik etti. Koskoca telefonlar ceplere girdi. Şimdi ise ulaşımda bir dev­rime şahit oluyoruz. Bizler iklim dostu ve çevre dostu bir iş yapma­ya çalışıyoruz ve bunu da teknolo­jik çözümlerle yapmaya başlıyo­ruz. Mikromobilite olarak başla­yan hikayemiz mobiliteye döndü. Skuturlardan artık hikaye farklı bir noktaya evrildi ve uygulama­mız üzerinden elektrikli moped­ler, taksi çağırmalar birçok hiz­metten faydalanabilir hale geldi.

 