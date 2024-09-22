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“Avrupa hidrojeni konuşuyor biz de buna odaklanmalıyız”

DÜNYA Gazetesi Yazarı, Akademisyen ve DIŞYÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Çınar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kara, Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şehirler Paneli"nde konuşan uzmanlar, ulaştırma sektörünün karbon salınımında önemli etkisi olduğuna dikkat çekti.

Dünya Gazetesi
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Zirve kapsamında DÜNYA Ga­zetesi Yazarı, Akademsiyen ve DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar moderatörlüğünde “Kara, Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şe­hirler” konulu panel düzenlendi. Panelistlerin görüşü şöyle:

UTİKAD Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy: Ulaştırma sektö­rünün karbon salınımında önemli etkisi var.

Sürdürülebilirlik konu­sunda lojistikçiler olarak ciddi bir emek harcamak zorundayız. Av­rupa hidrojeni konuşuyor, bizim de odaklanmamız gereken konu bu olmalı.

Küresel piyasalarda ih­racatçımızın çok iyi lojistik mali­yetleriyle yarışmasını istiyorsak, hem liman bağlantılarımızın hem de organize sanayi bölgesi bağlan­tılarımızın bir an önce altyapıları­nı oluşturmak zorundayız

“UDHAM olarak 41 projeyi fonluyoruz”

UDHAM Strateji Daire Başkanı Faruk Yılmaz: Lo­jistik, ulaştırma, denizcilik gibi sektörlerde dijitalleşme için ge­rekli fonları ayırıp, Ar-Ge pro­jelerini destekliyoruz. Elektrik­li lokomotiflerin yanında hid­rojenle çalışan lokomotiflerin 2035 sonrasında bir üretim po­litikası olarak sektöre yön ver­mesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra milli trenlerde elektrik ve hidrojen dönüşümle­ri konusunda araştırma projesi başlatmak üzereyiz. Şu an UD­HAM olarak 41 projeyi fonluyo­ruz” diye konuştu.

“Sıfır emisyonlu enerjinin kullanılması zaman alacak”

İTÜ Deniz Ulaştırma, İşlet­me Mühendisliği Bölümü Öğ­retim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy: Denizcilik sektörünün, sera gazı emisyonlarındaki payı yüzde 3. Yeşil ve temiz enerjide hidrojen önemli. Ar-Ge teşvikle­ri, hidrojenle ilgili çalışmaların hızlanması ve artması yönünde bir irade. Ancak bu kısa vadede mümkün görünmüyor. Denizci­likte fosil yakıtlı filolarımız var. Hem elektrik, hem hidrojenin yanı sıra amonyak ve biyo ya­kıt gibi düşük ve sıfır emisyon­lu enerji kaynaklarının kullanıl­ması aslında teknolojik olarak Ar-Ge düzeyinde çalışılan para­metreler. Ancak bunların çok ya­kın vadede gerçekleşmesi müm­kün görünmüyor.

“Kent içi ulaşıma yönelik projeler yapıyoruz”

Çevre Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı'ndan Mi­mar Selami Sungun: Akıllı şe­hirlerle ilgili yol haritaları Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda var. Burada 16 bileşen bulunuyor. Yerel Yönetimler Ge­nel Müdürlüğü’nün Bakanlığımıza bağlı olması sebebiyle kent içi ula­şıma yönelik projeler gerçekleşti­riyoruz. Yaptığımız önemli proje­ler arasında, trafik güvenliği analiz platformu, trafik yoğunluğu analiz platformu ve kent iç hareketlilik analizleri yazılımı yer alıyor.

“Sorunları çözemezsek çok kan kaybedeceğiz”

UND İcra Kurulu Başkanı Al­per Özel: Türkiye karayolu taşı­macılığının yüzde 65’ten fazlasını AB’ye yapılıyor. Şu anda en büyük problem vize. Şoförler vize alamı­yor. Bu sorunları çözemediğimiz takdirde çok kan kaybedeceğiz. Dünya Bankası’na göre Avrupa ile Orta Asya ve Çin arasındaki mal hareketi 2030’a kadar üç kat arta­cak. Ulaştırma ve gümrük mevzu­atımızda düzenlemeler yapmamız lâzım. Şu an gerçekten özel emek­le, çabayla, fedakârlıkla taşımacı­lık yapılıyor.

“Denizcilik karbon emisyonunun %3’ünden sorumlu”

Beldeport CEO’su Nilhan De­ğer: Dünya ticaretinin tonaj ba­zında yüzde 90’ı, değer bazında ise yüzde 70-75’i deniz taşımacılığıy­la yapılıyor. 2023 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla 105 trilyon dolar. Ulaşım sektörü bunun yüz­de 9’unu oluşturuyor. Ama çok il­ginç bir istatistik var. Bu kadar de­vasa bir ekonomide yüzde 9’unu oluşturan ulaştırma sektörü dün­yadaki karbon emisyonunun yüz­de 24’ünden sorumlu. Deniz taşı­macılığı ise karbon emisyonunun yüzde 3’ünü oluşturuyor.

 