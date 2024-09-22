“Avrupa hidrojeni konuşuyor biz de buna odaklanmalıyız”

Zirve kapsamında DÜNYA Ga­zetesi Yazarı, Akademsiyen ve DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar moderatörlüğünde “Kara, Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şe­hirler” konulu panel düzenlendi. Panelistlerin görüşü şöyle:

UTİKAD Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy: Ulaştırma sektö­rünün karbon salınımında önemli etkisi var.

Sürdürülebilirlik konu­sunda lojistikçiler olarak ciddi bir emek harcamak zorundayız. Av­rupa hidrojeni konuşuyor, bizim de odaklanmamız gereken konu bu olmalı.

Küresel piyasalarda ih­racatçımızın çok iyi lojistik mali­yetleriyle yarışmasını istiyorsak, hem liman bağlantılarımızın hem de organize sanayi bölgesi bağlan­tılarımızın bir an önce altyapıları­nı oluşturmak zorundayız

“UDHAM olarak 41 projeyi fonluyoruz”

UDHAM Strateji Daire Başkanı Faruk Yılmaz: Lo­jistik, ulaştırma, denizcilik gibi sektörlerde dijitalleşme için ge­rekli fonları ayırıp, Ar-Ge pro­jelerini destekliyoruz. Elektrik­li lokomotiflerin yanında hid­rojenle çalışan lokomotiflerin 2035 sonrasında bir üretim po­litikası olarak sektöre yön ver­mesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra milli trenlerde elektrik ve hidrojen dönüşümle­ri konusunda araştırma projesi başlatmak üzereyiz. Şu an UD­HAM olarak 41 projeyi fonluyo­ruz” diye konuştu.

“Sıfır emisyonlu enerjinin kullanılması zaman alacak”

İTÜ Deniz Ulaştırma, İşlet­me Mühendisliği Bölümü Öğ­retim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy: Denizcilik sektörünün, sera gazı emisyonlarındaki payı yüzde 3. Yeşil ve temiz enerjide hidrojen önemli. Ar-Ge teşvikle­ri, hidrojenle ilgili çalışmaların hızlanması ve artması yönünde bir irade. Ancak bu kısa vadede mümkün görünmüyor. Denizci­likte fosil yakıtlı filolarımız var. Hem elektrik, hem hidrojenin yanı sıra amonyak ve biyo ya­kıt gibi düşük ve sıfır emisyon­lu enerji kaynaklarının kullanıl­ması aslında teknolojik olarak Ar-Ge düzeyinde çalışılan para­metreler. Ancak bunların çok ya­kın vadede gerçekleşmesi müm­kün görünmüyor.

“Kent içi ulaşıma yönelik projeler yapıyoruz”

Çevre Şehircilik ve İklim De­ğişikliği Bakanlığı'ndan Mi­mar Selami Sungun: Akıllı şe­hirlerle ilgili yol haritaları Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda var. Burada 16 bileşen bulunuyor. Yerel Yönetimler Ge­nel Müdürlüğü’nün Bakanlığımıza bağlı olması sebebiyle kent içi ula­şıma yönelik projeler gerçekleşti­riyoruz. Yaptığımız önemli proje­ler arasında, trafik güvenliği analiz platformu, trafik yoğunluğu analiz platformu ve kent iç hareketlilik analizleri yazılımı yer alıyor.

“Sorunları çözemezsek çok kan kaybedeceğiz”

UND İcra Kurulu Başkanı Al­per Özel: Türkiye karayolu taşı­macılığının yüzde 65’ten fazlasını AB’ye yapılıyor. Şu anda en büyük problem vize. Şoförler vize alamı­yor. Bu sorunları çözemediğimiz takdirde çok kan kaybedeceğiz. Dünya Bankası’na göre Avrupa ile Orta Asya ve Çin arasındaki mal hareketi 2030’a kadar üç kat arta­cak. Ulaştırma ve gümrük mevzu­atımızda düzenlemeler yapmamız lâzım. Şu an gerçekten özel emek­le, çabayla, fedakârlıkla taşımacı­lık yapılıyor.

“Denizcilik karbon emisyonunun %3’ünden sorumlu”

Beldeport CEO’su Nilhan De­ğer: Dünya ticaretinin tonaj ba­zında yüzde 90’ı, değer bazında ise yüzde 70-75’i deniz taşımacılığıy­la yapılıyor. 2023 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla 105 trilyon dolar. Ulaşım sektörü bunun yüz­de 9’unu oluşturuyor. Ama çok il­ginç bir istatistik var. Bu kadar de­vasa bir ekonomide yüzde 9’unu oluşturan ulaştırma sektörü dün­yadaki karbon emisyonunun yüz­de 24’ünden sorumlu. Deniz taşı­macılığı ise karbon emisyonunun yüzde 3’ünü oluşturuyor.