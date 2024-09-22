“Avrupa hidrojeni konuşuyor biz de buna odaklanmalıyız”
DÜNYA Gazetesi Yazarı, Akademisyen ve DIŞYÖNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Çınar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Kara, Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şehirler Paneli"nde konuşan uzmanlar, ulaştırma sektörünün karbon salınımında önemli etkisi olduğuna dikkat çekti.
Zirve kapsamında DÜNYA Gazetesi Yazarı, Akademsiyen ve DIŞYÖNDER Başkanı Dr. Hakan Çınar moderatörlüğünde “Kara, Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şehirler” konulu panel düzenlendi. Panelistlerin görüşü şöyle:
UTİKAD Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy: Ulaştırma sektörünün karbon salınımında önemli etkisi var.
Sürdürülebilirlik konusunda lojistikçiler olarak ciddi bir emek harcamak zorundayız. Avrupa hidrojeni konuşuyor, bizim de odaklanmamız gereken konu bu olmalı.
Küresel piyasalarda ihracatçımızın çok iyi lojistik maliyetleriyle yarışmasını istiyorsak, hem liman bağlantılarımızın hem de organize sanayi bölgesi bağlantılarımızın bir an önce altyapılarını oluşturmak zorundayız
“UDHAM olarak 41 projeyi fonluyoruz”
UDHAM Strateji Daire Başkanı Faruk Yılmaz: Lojistik, ulaştırma, denizcilik gibi sektörlerde dijitalleşme için gerekli fonları ayırıp, Ar-Ge projelerini destekliyoruz. Elektrikli lokomotiflerin yanında hidrojenle çalışan lokomotiflerin 2035 sonrasında bir üretim politikası olarak sektöre yön vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra milli trenlerde elektrik ve hidrojen dönüşümleri konusunda araştırma projesi başlatmak üzereyiz. Şu an UDHAM olarak 41 projeyi fonluyoruz” diye konuştu.
“Sıfır emisyonlu enerjinin kullanılması zaman alacak”
İTÜ Deniz Ulaştırma, İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy: Denizcilik sektörünün, sera gazı emisyonlarındaki payı yüzde 3. Yeşil ve temiz enerjide hidrojen önemli. Ar-Ge teşvikleri, hidrojenle ilgili çalışmaların hızlanması ve artması yönünde bir irade. Ancak bu kısa vadede mümkün görünmüyor. Denizcilikte fosil yakıtlı filolarımız var. Hem elektrik, hem hidrojenin yanı sıra amonyak ve biyo yakıt gibi düşük ve sıfır emisyonlu enerji kaynaklarının kullanılması aslında teknolojik olarak Ar-Ge düzeyinde çalışılan parametreler. Ancak bunların çok yakın vadede gerçekleşmesi mümkün görünmüyor.
“Kent içi ulaşıma yönelik projeler yapıyoruz”
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Mimar Selami Sungun: Akıllı şehirlerle ilgili yol haritaları Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda var. Burada 16 bileşen bulunuyor. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün Bakanlığımıza bağlı olması sebebiyle kent içi ulaşıma yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız önemli projeler arasında, trafik güvenliği analiz platformu, trafik yoğunluğu analiz platformu ve kent iç hareketlilik analizleri yazılımı yer alıyor.
“Sorunları çözemezsek çok kan kaybedeceğiz”
UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel: Türkiye karayolu taşımacılığının yüzde 65’ten fazlasını AB’ye yapılıyor. Şu anda en büyük problem vize. Şoförler vize alamıyor. Bu sorunları çözemediğimiz takdirde çok kan kaybedeceğiz. Dünya Bankası’na göre Avrupa ile Orta Asya ve Çin arasındaki mal hareketi 2030’a kadar üç kat artacak. Ulaştırma ve gümrük mevzuatımızda düzenlemeler yapmamız lâzım. Şu an gerçekten özel emekle, çabayla, fedakârlıkla taşımacılık yapılıyor.
“Denizcilik karbon emisyonunun %3’ünden sorumlu”
Beldeport CEO’su Nilhan Değer: Dünya ticaretinin tonaj bazında yüzde 90’ı, değer bazında ise yüzde 70-75’i deniz taşımacılığıyla yapılıyor. 2023 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla 105 trilyon dolar. Ulaşım sektörü bunun yüzde 9’unu oluşturuyor. Ama çok ilginç bir istatistik var. Bu kadar devasa bir ekonomide yüzde 9’unu oluşturan ulaştırma sektörü dünyadaki karbon emisyonunun yüzde 24’ünden sorumlu. Deniz taşımacılığı ise karbon emisyonunun yüzde 3’ünü oluşturuyor.