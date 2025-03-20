Bakan Kurum, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti ağırladık. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile diğer tesislerin inşasında gelinen aşamayı, sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili talepleri değerlendirdik. KKTC'ye desteğimizi her daim sürdüreceğiz."