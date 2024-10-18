Bakan Yumaklı DÜNYA'nın zirvesinde duyurdu: Gıda sahtekarlarına 81 ilde 8 bin kişi sahada olacak

DÜNYA Gazetesi, "İklim Ekonomisi" mottosuyla başlattığı zirve serisine bugün üçüncüsü düzenlenen “Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi” ile Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü'nde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DÜNYA Gazetesi tarafından Bakanlık binasında düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi"nde tarım sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, küresel ekonomik belirsizlikler ve teknolojik değişimlerle tarımın öneminin daha da arttığını belirtti. Dünya nüfusunun hızla arttığına dikkat çeken Bakan, 2050 yılında 10 milyara ulaşacak olan nüfusun artan su ve gıda ihtiyacını karşılayabilmek adına, Bakanlık olarak projeksiyonlarını ve vizyonlarını buna göre şekillendirdiklerini söyledi.

Yumaklı, tarımsal üretim alanlarının kayıt altına alınması için yapılan çalışmalara hız kazandırıldığını ve işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, sözleşmeli üretim için mevzuat altyapısının güçlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yoğun denetimlerin sürdürüldüğünü ve yeni bir denetim süreci başlattıklarını açıkladı.

Yumaklı, Türkiye genelinde 23 bin okul, yurt ve kantinde başlatılan bu denetimlerle, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ağır cezalar uygulanacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, su ve sulama yatırımlarının da tarımın sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurgulayarak, son 22 yılda bu alanda 2,4 trilyon liralık yatırım yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin coğrafi avantajlarının tarımda stratejik bir konum sağladığını söyleyen Yumaklı, Tarım ve Orman Şurası'nın 2025 yılı Nisan ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Şurası ile gelecek 10 yıllık süreçte tarım ve ormancılık sektörlerinde yeni stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi

Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi'nde Türkiye’nin tarım ve su kaynakları üzerinde artan iklim değişikliği etkilerinin ele alınıyor. Türkiye'den ve dünya genelinden uzmanlar ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı zirvede çözüm önerileri geliştirilecek.

Su kaynaklarının azalması ve tarım arazilerinin kuraklaşması gibi kritik konuların masaya yatırılacağı zirvede, Türkiye'nin ekonomik kalkınma politikalarının sürdürülebilirlik ilkeleriyle nasıl uyumlu hale getirilebileceği de detaylı olarak tartışılacak.