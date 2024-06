Bir gelecek hayali, yeni bir dünya hayali…

Takip Et

BURCU KÖSEM - CEO, DÜNYA Gazetesi

Yeşil tahvillerle inşa edilmiş, finans dünyasının kalbi İstanbul Finans Merkezi'nde, yeni bir geleceğin temellerini atmak için 7 Haziran 2024 tarihinde İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde toplandık.

Zirvemizi, politika yapıcılardan iş dünyasına, enerji sektöründen finans sektörüne oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirdik.

Bu zirve, sadece bir buluşma değil, aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda attığımız kararlı bir adımdı.

Dünya Gazetesi olarak, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmada öncü rol üstlenmenin gururunu yaşıyoruz.

Bizim bir hayalimiz var!

Ekonomik büyümenin doğayla uyum içinde olduğu, yeşil tahvillerin ve sürdürülebilir finansal araçların toplumun her kesimine fayda sağladığı bir gelecek…

Bu hayal, yalnızca bugünü değil, yarınları da kucaklayan bir vizyonun yansımasıdır.

Yeşil ekonomiye geçişte, her bir tahvilin, her bir kredinin, her bir yatırımın, dünyamızın geleceğine yapılmış birer katkı olduğunu görüyoruz.

Burada, hep birlikte, sürdürülebilir bir finansman modeli oluşturmanın, sadece ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı da destekleyeceğine inanıyoruz.

Dünya Gazetesi, bu vizyon doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir platform oluşturdu.

Bizim hayalimizde, her yatırımın doğaya saygılı, her işbirliğinin çevreye duyarlı olduğu bir dünya var. Bu zirve, bu hayalin gerçekleşmesi için atılan somut adımlardan biridir.

Bu hayali paylaşan liderlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Hep birlikte, sürdürülebilir bir ekonomi için çalışarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için el birliğiyle hareket ediyoruz.

Dünya Gazetesi olarak, bu yolda atılan adımların haberini yapmaktan ve farkındalığı artırmaktan onur duyuyoruz.

Geleceği inşa etmek, sadece finansal araçlarla değil, aynı zamanda yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla mümkün olacak.

Bu zirve ile sürdürülebilir projelerin ve yeşil finansmanın geleceğe umut vadettiğini bir kez daha gösterdik.

Bu zirvede ele alınan konular, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren önemli adımlardı. Çevresel ve sosyal risklerin yönetimi, yenilikçi sürdürülebilir finansman modelleri ve sürdürülebilirlik konusunu önceliğine almış kurumların çalışmaları, geleceğe dair umutlarımızı gerçeğe dönüştürmek için atılmış adımlardır.

Çocuklarımızın temiz havayı soluduğu, yeşil alanlarda oynadığı, sürdürülebilir şehirlerde yaşadığı bir dünya...

Bu hayal, sadece bir ütopya değil, doğru adımlar atıldığında ulaşılabilir bir hedef. Yeşil tahviller ve sürdürülebilir finansman modelleri, bu hedefe giden yolda bize rehberlik edecek.

Bu hayal, sadece bizim değil, hepimizin hayali. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için atılan her adım, yapılan her yatırım, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında bir tuğladır.

Geleceğe karşı gösterdiği sorumlu tavır ve bizlere verdiği cesaretle zirvemize katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere, kıymetli bilgileri bizlerle paylaşan konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza, vizyonu ile bizlere katkı sağlayan Beyaz Sosyal Sorumluluk’a, bize inanan ve desteğini esirgemeyen Dünya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner’e, baştan sona özveri ile çalışan mesai arkadaşlarım ile tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür eder, İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesinde anlatılan konuları geniş bir perspektifle anlatan İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Ekimizi keyifle okumanızı dileriz.

Birlikte, bu hayali gerçeğe dönüştüreceğimize olan inancımız tamdır. Geleceğe umutla bakıyor, sürdürülebilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz.