'Bir gelecek hayaliyle başlayan bu serüvende artık hedef koyuyoruz'

BURCU KÖSEM / CEO DÜNYA Gazetesi

DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem, karada, havada, denizde sürdürülebilir ulaştırma ve akıllı altyapı sistemlerinin Türkiye ekonomisi ve çevre üzerindeki etkilerinin inceleneceği “İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi”nde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Bir Gelecek Hayali” iddiası ile yola çıktıkları bu serüvende artık hedefler koyabilecek bir duruma gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kösem, “DÜNYA Gazetesi olarak, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularına olan bağlılığımızı her geçen gün daha da artırıyoruz. Bugün bu zirve, bu taahhüdün yansıması olarak karşınıza çıkıyor” dedi.

“Birlikte hareket etmek artık bir zorunluluktur”

Küresel ölçekte karşı karşıya kalınan iklim krizine çözüm bulmak, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kösem, ilk etkinliğin 7 Haziran 2024 tarihinde “İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi” olarak kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı. İlk etkinlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın katılımıyla zirveyi gerçekleştirdiklerini kaydeden Kösem, ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış birçok önemli ismin de zirvede yer alarak kamuoyunda ciddi ses getirdiklerini belirtti. Kösem, bu sebeple başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere, ilgili bakanlara, zirve paydaşlarına ve sponsorlara en içten teşekkürlerini sundu. Yaşanan tehlikenin farkında olarak gerçek anlamda bir inovasyona imza atan DÜNYA Gazetesi’nin, sizler için Yarın’ın Dünya'sı sloganıyla çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Kösem, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını ekonomik perspektiften ele alarak bir ilkin gerçekleştirildiğini ifade etti. Kösem, “İklim Ekonomisi” teması ve bu temanın alt konu başlıkları ile çalışmalara başlandığını bildirdi.

“Dünya genelinde kentleşme oranı yüzde 55”

Son yıllarda kentleşme oranının dünya genelinde yüzde 55’e ulaştığını belirten Kösem, bu oranın 2050 yılında yüzde 68’e çıkacağı bilgisini verdi. Türkiye üzerinde nüfusun yüzde 92’sinin şehirlerde yaşadığını ve bu oranın artmaya devam ettiği göz önüne alındığında şehir içi ulaşım ve altyapı çözümlerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Zirvenin ilk oturumunda sürdürülebilir ulaştırma modellerine odaklanılacağını anlatan Kösem, “Bu oturumda toplu taşıma sistemlerinde enerji verimliliği, yaya dostu şehir tasarımı ve çevre dostu politikalar hakkında önemli bilgiler edinme fırsatı bulacağız. Yenilikçi projeler ve en iyi uygulamalar üzerine detaylı bir değerlendirme yapacağız” diye konuştu.

“IoT trafik yönetiminde devrim yaratma potansiyeline sahip”

İkinci oturumda ise akıllı ulaşım sistemlerinin ele alınacağını kaydeden Kösem, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka destekli çözümlerin trafik yönetiminde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bir örnek veren Kösem, “IoT ile trafik akışını optimize eden sistemler, trafik yoğunluğunu yüzde 25 oranında azaltabilir. Akıllı altyapılar ve büyük veri analitiği, şehirlerimizi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kılma yolunda kritik öneme sahip. Kısacası bu oturumda dijitalleşmenin beraberinde getirdiği akıllı alt yapılar ve yenilikçi projeler üzerine detaylı bir değerlendirme yapacağız” dedi.

Üçüncü oturumda ise kara, deniz ve hava ulaşımında sürdürülebilirlik ile akıllı şehirlerin entegrasyonunun inceleneceğini bildiren Kösem, kara taşımacılığında, uluslararası taşımacılık ve lojistik alanlarındaki gelişmeleri ve bu alandaki zorlukları tartışacaklarını anlattı. Deniz taşımacılığında ise sürdürülebilirliğin ön planda olacağını kaydeden Kösem, “Deniz yollarının çevresel etkilerini azaltmak ve yeşil çözümler geliştirmek üzerine odaklanacağız. Havacılıkta yeşil dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği ve hava taşımacılığında karbon salınımını azaltma stratejileri üzerinde duracağız. Ayrıca, akıllı şehirlerde ulaşım entegrasyonunun önemini vurgulayarak, bu sistemlerin şehir yaşamını nasıl dönüştürebileceğini ve daha verimli hale getirebileceğini inceleyeceğiz. Özetle üç farklı oturum konusu etrafında gerçekleştireceğimiz tartışmalar ve sunumlar, sürdürülebilir ulaşım ve akıllı altyapı sistemlerinin geleceğini şekillendirmek adına bize ilham verecek” diye konuştu.

“Çevre dostu bir dünya için bir araya geldik”

Hep birlikte, daha yaşanabilir ve çevre dostu bir dünya için çözümler geliştirmek üzere bir araya geldiklerini kaydeden Kösem, geleceğin ulaşım sistemlerine yönelik vizyonu oluşturacak fikirleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Bu zirvenin sadece bilgi paylaşımının ötesinde, aynı zamanda işbirlikleri kurma ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirme fırsatı sunduğuna işaret eden Kösem, “Katılımcılarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, hepimizin bu büyük hedeflere daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacak” dedi.