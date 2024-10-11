DÜNYA, ikinci ‘İklim Zirvesi' ile siyaset, STK ve iş dünyasını bir araya getirdi

Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun himayesinde düzenlendi. Zirveye İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Havada Karada Denizde Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemlerinin Türkiye Ekonomisi ve Çevre Üzerindeki Etkileri değerli uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Zirve üç oturumdan oluştu. Birinci oturumda “Sürdürülebilir Ulaştırma Modelleri” adı altında Toplu Taşıma ve Yenilenebilir Enerji, Kent İçi Ulaşım ve Yaya Dostu Şehirler, Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları ve Teşvikler konuşuldu. İkinci oturumda ise Akıllı Ulaşım Sistemleri olurken, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Trafik Yönetimi, Yapay Zeka Destekli Ulaşım Çözümleri, Dijitalleşme ve Akıllı Altyapılar konuları ele alındı. Son oturumun konusu da Kara, Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şehirler oldu. Bu konu başlığı altında ise Kara Taşımacılığında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Deniz Taşımacılığında Sürdürülebilirlik, Havacılıkta Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Şehirlerde Ulaşım Entegrasyonu üzerine yapılan düzenlemelere yer verildi.