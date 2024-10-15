Dünya’dan 3’üncü zirve: Sürdürülebilir tarım ve su kaynakları yönetimi

Dünya Gazetesi’nin büyük ses getiren zirveler serisinin 3’üncüsü olan “İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi” 18 Ekim Cuma Günü Şanlıurfa’da yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde düzenlenecek olan dev zirve, iklim değişikliğinin Türkiye’nin tarım ve su kaynakları üzerindeki etkilerini ele almayı ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Zirveye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra, çok sayıda konunun uzmanı isim, işadamları ve bürokratlar da katılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle organize edilen zirvede, özellikle su kaynaklarının azalması ve tarım alanlarının kuraklaşması gibi kritik sorunlara dikkat çekilecek.

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının sürdürülebilirlik ilkeleriyle nasıl uyumlu hale getirilebileceği de zirvenin önemli tartışma konuları arasında yer alacak.

Zirve, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından uzmanları, sanayicileri ve politika yapıcıları bir araya getirecek.

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) gibi büyük kalkınma projeleriyle tanınan Şanlıurfa’nın seçilmesinin nedenlerinden biri, bölgedeki tarımsal potansiyelin zirve konularına ilham kaynağı olması.

Şanlıurfa, hem Türkiye’nin en verimli tarım arazilerine sahip hem de modern tarım teknolojileriyle öne çıkan bir şehir olarak bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak