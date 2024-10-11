Shania SCOTLAND / Kanada Dünya Üniversite Servisi’nde İklim Akıllı Tarım Görevlisi

Çoğu insan için aniden her şeyini kaybetme fikri (evlerini, eşyalarını ve hatta aile üyelerini ve arkadaşlarını) düşünülemez. Ancak, dünyanın dört bir yanındaki ada toplulukları için bu fikir maalesef ki gerçekleşiyor. İklim değişikliğinin etkileri (daha sık ve şiddetli doğal afetler ve aşırı hava olayları dahil olmak üzere) yoğunlaştıkça, tehdit giderek daha akut hale geliyor.

Kasırgaların yıktığı hayatlar

Yedi yıl önce, evim, küçük bir ada ülkesi olan Dominika, Maria Kasırgası tarafından vuruldu. Kategori 5 kasırgası, hala toparlanmaya devam ettiğimiz feci kayıp ve hasara neden oldu. Diğer iki ada ülkesi, Saint Vincent ve Grenadinler ve Grenada, geçtiğimiz yaz, Kategori 4 fırtınası olan Beryl Kasırgası’nın Karayip Denizi ve Meksika Körfezi’ni parçaladığı benzer bir trajedinin kurbanı oldu.

İklim değişikliğine karşı en savunmasız olan ülkelerin gelişmekte olan küçük ada devletleri (SIDS) genellikle buna neden olmak için en az şey yapanlar olduğunu tekrarlamakta fayda var. Sonuç olarak, kendi (zaten düşük) emisyonlarımızı azaltmak gibi doğrudan hafifletmek için çok az gücümüz var. Ancak yine de bu zorluğun üstesinden gelmeye katkıda bulunabiliriz. Önemli olan, büyük kirleticileri davranışlarını değiştirmeye zorlamak için birlikte çalışmak olmalı. Nakliye, küresel ekonomi için gerekli olsa da ilgili kirliliği azaltmak da önemli. Denizcilik şirketlerinin gemilerinin sera gazı emisyonları için ödeme yapmalarını istemek, iklime karşı savunmasız gelişmekte olan ülkeler için çok ihtiyaç duyulan gelirleri sağlarken bu hedefi ilerletmek için uzun bir yol kat edilmesi anlamına geliyor. Kargo emisyonlarına fiyat koyma zamanı geldi Denizcilik endüstrisinden daha büyük çok az kirletici var. Deniz taşımacılığı, toplam küresel sera gazı (GHG) emisyonlarının yaklaşık yüzde 3›ünden sorumlu olmakla kalmıyor; ayrıca okyanuslarımızı kanalizasyon, plastik, petrol ve kimyasallarla kirletiyor. Bu nedenle deniz taşımacılığı, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki düşük gelirli liman toplulukları için insan sağlığına ciddi zararlar vermekte ve gemilerden kaynaklanan kirleticilerin yılda 250 binden fazla erken ölüme katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir.

Nakliye gerekli olsa da ilgili kirliliği azaltmak da önemli. Bu nedenle, dünyanın en yüksek deniz koruma mahkemesi olan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Mayıs ayında, ülkelerin okyanusu korumak için deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere emisyonları yasal olarak azaltmak zorunda olduklarını belirten benzeri görülmemiş bir tavsiye görüşü yayınladı. Endüstrinin sera gazı emisyonlarına bir fiyat koymak, bu hedefi ilerletmek için önemli. Denizcilik şirketlerinin gemilerinden kaynaklanan her ton emisyon için ödeme yapmalarını istemek, fosil yakıt kullanma maliyetini artıracak ve böylece temiz enerji kaynaklarına geçişi hızlandıracaktır.

Yılda 60 milyar dolar mümkün

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, böyle bir vergi, küresel ekonomiye, temiz yakıt standardı gibi deniz taşımacılığını karbondan arındırmaya yönelik diğer yaklaşımlardan daha az zarar verir. Eğer elde edilen gelirler gelişmekte olan ekonomilere yönlendirilirse, ek ücret küresel eşitsizliği azaltabilir. Bu gelirler önemli olacaktır: Dünya Bankası›na göre, ton başına 150 dolarlık bir vergi yılda 60-80 milyar dolar üretmek anlamına geliyor. Artık sıfır emisyonu ciddiye almalıyız.