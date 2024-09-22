"Kentsel mobilite çözümünü hızla geliştermemiz gerekli"
Zirve kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Ulaştırma Modelleri” panelinde konuşan uzmanlar, her yapılacak toplu taşıma sistemlerinde aktif ulaşım sistemlerinin de şartnameye eklenmesi gerektiğini kaydetti.
DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem moderatörlüğünde “Sürdürülebilir Ulaştırma Modelleri” paneli düzenlendi. İşte panelistlerin görüşleri:
WRI Türkiye Kıdemli Yol Güvenliği ve Ulaşım Yöneticisi Celal Tolga İmamoğlu: Bisiklet denildiğinde akıllara Hollanda, Danimarka geliyor.
Trene yapılan yolculukların özellikle Hollanda’da yüzde 40’ı bisikletle istasyona ulaşıyor, 13 milyona yakın bisikletin park alanı söz konusu. Orta ve düşük gelirli ülkelerde, toplu taşıma sistemlerini finanse eden kalkınma ajansları, bankalarla tekrar şartnameleri gözden geçirmek gerekiyor. Her yapılacak toplu taşıma sisteminde, aktif ulaşım sistemlerini de şartnameye eklemek gerekiyor. İnsanların ona nasıl ulaşacağıyla da ilgili bir alt yapı kurulması gerekiyor.
“Kentsel mobilite çözümleri hızla geliştirilmeli”
Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Berna Akyıldız: Ulaşım sadece bir taşıma faaliyeti değil, çok boyutlu bir alan olarak öne çıkıyor. Kentlerde ulaşım trendlerini dikkate almak, geleceğin şehirlerini planlarken muhakkak ki daha sağlıklı karar vermemize yardımcı olacak. Ulaşımı etkileyen en önemli trendlerden biri şehirleşme. 2050’ye kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin kentlerde yaşayacak olması, hem alt yapı hem ulaşım ihtiyaçlarını ciddi artıracak. Kentsel mobilite çözümlerinin hızla geliştirilmesi gerekiyor. Aksi halde bu, trafikteki artış ve karbon salınımındaki yükselişle sonuçlanabilir.
“Euro 6 da olsa artık finanse etmiyoruz”
EBRD Türkiye ve Mogolistan Altyapi Takim Lideri İdil Gürsel: Artan enerji maliyetleri ile karbonsuzlaşma teması birleşince yenilenebilir enerji kaynaklarının alt yapı projelerine entegrasyonu çok önemli hale geldi. Esas amacımız, bunların şebeke elektriğini az tüketmesi. Bu her sektörde çok mümkün değil ama bazı sektörlerde daha kolay. Atık su arıtma tesisleri, deniz suyu projeleri. Buralarda mümkün olduğunca doğal çözümler önemli. Mersin Belediyesine verdiğimiz atık su proje kredisi var, tesis enerji ihtiyacının yüzde 30’u çamurdan elde edilen elektrikle karşılanıyor. Finansman artık eğişti. Araçlarda Euro 6 bile olsa dizel, artık finanse etmiyoruz, o finansmanı durdurduk.
“Mahalli idarelere çok büyük görev düşüyor”
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Faruk Cirit: Sürdürülebilir kalkınmaya çok boyutlu bakıyoruz. Politikalarımızı buna uygun yönlendirmeye çalışıyoruz. Yatırım zemininden başlayacak olursak, büyük montanlı işlerde köprü, kavşak gibi toplu taşımayı önceliklendiren, teknolojik alt yapı gerektiren büyük yatırımlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Mahalli idarelere çok büyük görev düşüyor. Çok küçük dokunuşlarla çok büyük etki olabilecek unsurlar var, bir sokağın tasarımından tutun kaldırımının rengine kadar.