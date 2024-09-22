"Kentsel mobilite çözümünü hızla geliştermemiz gerekli"

DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem moderatörlü­ğünde “Sürdürülebilir Ulaştır­ma Modelleri” paneli düzenlen­di. İşte panelistlerin görüşleri:

WRI Türkiye Kıdemli Yol Güvenliği ve Ulaşım Yöneti­cisi Celal Tolga İmamoğlu: Bi­siklet denildiğinde akıllara Hol­landa, Danimarka geliyor.

Trene yapılan yolculukların özellikle Hollanda’da yüzde 40’ı bisiklet­le istasyona ulaşıyor, 13 milyo­na yakın bisikletin park alanı söz konusu. Orta ve düşük gelirli ül­kelerde, toplu taşıma sistemleri­ni finanse eden kalkınma ajans­ları, bankalarla tekrar şartname­leri gözden geçirmek gerekiyor. Her yapılacak toplu taşıma sis­teminde, aktif ulaşım sistem­lerini de şartnameye eklemek gerekiyor. İnsanların ona nasıl ulaşacağıyla da ilgili bir alt yapı kurulması gerekiyor.

“Kentsel mobilite çözümleri hızla geliştirilmeli”

Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Berna Akyıldız: Ula­şım sadece bir taşıma faaliyeti değil, çok boyutlu bir alan ola­rak öne çıkıyor. Kentlerde ula­şım trendlerini dikkate almak, geleceğin şehirlerini planlar­ken muhakkak ki daha sağlıklı karar vermemize yardımcı ola­cak. Ulaşımı etkileyen en önem­li trendlerden biri şehirleşme. 2050’ye kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin kentlerde yaşaya­cak olması, hem alt yapı hem ula­şım ihtiyaçlarını ciddi artıracak. Kentsel mobilite çözümlerinin hızla geliştirilmesi gerekiyor. Aksi halde bu, trafikteki artış ve karbon salınımındaki yükselişle sonuçlanabilir.

“Euro 6 da olsa artık finanse etmiyoruz”

EBRD Türkiye ve Mogolis­tan Altyapi Takim Lideri İdil Gürsel: Artan enerji maliyetle­ri ile karbonsuzlaşma teması bir­leşince yenilenebilir enerji kay­naklarının alt yapı projelerine en­tegrasyonu çok önemli hale geldi. Esas amacımız, bunların şebeke elektriğini az tüketmesi. Bu her sektörde çok mümkün değil ama bazı sektörlerde daha kolay. Atık su arıtma tesisleri, deniz suyu projeleri. Buralarda mümkün ol­duğunca doğal çözümler önem­li. Mersin Belediyesine verdiği­miz atık su proje kredisi var, te­sis enerji ihtiyacının yüzde 30’u çamurdan elde edilen elektrik­le karşılanıyor. Finansman artık eğişti. Araçlarda Euro 6 bile olsa dizel, artık finanse etmiyoruz, o finansmanı durdurduk.

“Mahalli idarelere çok büyük görev düşüyor”

Cumhurbaşkanlığı Strate­ji ve Bütçe Başkanlığı Sektör­ler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Faruk Cirit: Sürdü­rülebilir kalkınmaya çok boyut­lu bakıyoruz. Politikalarımızı buna uygun yönlendirmeye çalı­şıyoruz. Yatırım zemininden baş­layacak olursak, büyük montan­lı işlerde köprü, kavşak gibi toplu taşımayı önceliklendiren, tekno­lojik alt yapı gerektiren büyük ya­tırımlara yönlendirmeye çalışı­yoruz. Mahalli idarelere çok bü­yük görev düşüyor. Çok küçük dokunuşlarla çok büyük etki ola­bilecek unsurlar var, bir sokağın tasarımından tutun kaldırımının rengine kadar.