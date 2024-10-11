Trendyol’dan e-ticarette ilk sürdürülebilirlik eğitim programı

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformu Trendyol, sektörünün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan “Sürdürülebilir Etki Planı” doğrultusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Trendyol, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Cabana EğitimDanışmanlık iş birliği ile e-ticaret sektörünün ilk sürdürülebilirlik eğitim programını hayata geçirdi. Eğitim içerikleri Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlanan program, ayrıca Türkiye’de tüm paydaşları kapsayan ilk sürdürülebilirlik eğitim programı olma niteliği taşıyor. Eğitimler, Trendyol’un faaliyet gösterdiği Almanya, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Orta ve Doğu Avrupa’daki ekosistemlerinin kullanımına uygun şekilde iki dilde hazırlandı.

Tüm ekosistem için sürdürülebilirlik eğitimleri

Sürdürülebilirlik eğitim programıyla Trendyol, çalışan, satıcı ve tedarikçi iş ortaklarının sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor. Program; Trendyol’un 2022 yılında oluşturarak uygulamaya koyduğu “Trendyol Sürdürülebilir Etki Planı” doğrultusunda, “Birlikte Dönüşüm” hedefiyle çalışanların yanı sıra satıcı ve iş ortaklarını da sürdürülebilirlik alanında doğru adımlar atmaya ve aktif rol almaya teşvik etmeyi hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Cabana Eğitim-Danışmanlık ile hayata geçirilen eğitim programında; sanal sınıf ve çevrimiçi eğitim yöntemleri kullanılacak. Programda; öncelikli olarak sürdürülebilirliğin neleri kapsadığı ve gerek bireyler gerekse şirketler açısından başlangıç aksiyonlarının neler olabileceği ele alınıyor. Sürdürülebilirliği, dönüşümün anahtarı olarak konumlandıran eğitimde, atık yönetiminden döngüsel ekonomiye pek çok başlık yer alıyor. Sürdürülebilir Üretim ve Yeşil Mutabakat gibi dış pazarlarda rekabetçiliği sağlayacak düzenlemelerle ilgili gerekli bilgiler detaylarıyla aktarılıyor. Sürdürülebilirliğin insan ve toplum boyutu da Çalışan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Etiği gibi pek çok başlıkta eğitime dahil ediliyor.

“Tüm ekosistemlerimizi sürdürülebilir dönüşümün bir parçası haline getiriyoruz”

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol olarak sürdürülebilir bir geleceğin birlikte atılacak adımlarla mümkün olduğuna inandıklarının altını çizdi. Dolayısıyla benimsedikleri ‘Birlikte Dönüşüm’ anlayışını, Türkiye’nin ve ekosistemlerinin geleceğine yatırım olarak gördüklerine vurgu yapan Poyraz, “BÜYEM iş birliğinde oluşturduğumuz sürdürülebilirlik eğitim programı ile ülkemizde e-ticaret sektöründe yine bir ilki hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu program aracılığıyla Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlardaki ekosistemlerimizi sürdürülebilir dönüşümün parçası haline getiriyoruz. Ülkemiz ve ekosistemimiz için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz programımızla, sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve farkındalığı artırarak tüm paydaşlarımızla birlikte dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Çoşkun ise konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ekonomik ve sosyal ihtiyaçları, ekosistem üzerinde olumsuz etki bırakmadan ve gelecek nesillere zarar vermeden karşılıyor olabilmek son derece önemli. Dünyada nüfusumuzun hızla artması, sanayi devrimi sonrası gelişen teknolojinin etkisi, yenilenemeyen enerji kullanımı, sınırlı olan doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde kullanımı, artan çevre kirliliği sürdürülebilirliğin önemini bizlere gösteriyor. BÜYEM olarak sürdürülebilirlik kapsamında yapılan tüm çalışmaların destekçisi olmayı önemsiyoruz.”

“Sürdürülebilirliği içselleştirmek için yeni bakış açıları oluşturmalıyız”

Sürdürülebilirlik çatısı altında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan mevcut ihtiyaçların karşılanmasının oldukça önemli olduğunu belirten Cabana Eğitim-Danışmanlık kurucusu Proje Danışmanı Dr. Işıl Keskin Şahan, “Sürdürülebilir iş uygulamalarında bilmek ve yapmak arasında kalan boşluğu ele alarak harekete geçmek şirketler için daha da önemli hale geliyor. Hem bireysel hem de kurumsal çerçevede sürdürülebilirliği içselleştirmek için yeni bakış açıları oluşturmaya, tutum ve davranış değişikliği yaratmaya ve böylelikle bir bilinç dönüşümü gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Trendyol sürdürülebilirlik eğitim programı, bu dönüşümün mimarlığını üstleniyor” değerlendirmesinde bulundu.