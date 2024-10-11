Zirveden çıkan ortak akıl: 'Birlikte hareketle başarabiliriz'

DÜNYA Gazetesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen “İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemleri Zirvesi” kamu, iş dünyası, finans ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun himayelerinde gerçekleştirilen zirvede, “Havada Karada Denizde Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemlerinin Türkiye Ekonomisi ve Çevre Üzerindeki Etkileri” birbirinden değerli uzmanlar tarafından ele alındı. Pek çok önemli konunun masaya yatırıldığı zirvede öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Abdülkadir Uraloğlu: “Karbon emisyonunun azaltılmasına önem veriyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Yabani canlıların karıştığı trafik kazalarını azaltmak amacıyla ekolojik köprü uygulamaları çevre duyarlılığı açısından büyük önem arz ediyor” dedi. Her yıl artış gösteren kuraklık, kasırga, orman yangınları ve sel gibi doğal felaketlerin küresel çapta milyarlarca dolarlık ekonomik bilançoya sebep olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Bakanlık olarak, iklim krizinin ülkemiz ve dünyamız açısından verdiği olumsuz etkileri önemsiyoruz ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz. Çevre hassasiyetine, karbon emisyonunun azaltılmasına önem vererek hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi Avrupa Birliği’nin temel yaklaşımları ile birçok ortak paydaya sahip. Bilindiği üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2030’a kadar Avrupa kıtasında ulaşım odaklı karbon salınımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına gelindiğinde ise ‘0’ karbon salımı hedefine ulaşmayı amaçlıyor” dedi.

Davut Gül: “İklim krizi küresel bir problem”

Zirvenin son açılış konuşmasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasına Ulaştırma Bakanlığı’na, zirveyi düzenleyen DÜNYA Gazetesi’ne ve destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek başladı. Küresel iklim krizinin adından da belli olduğu üzere bütün dünyayı, tüm ülkeleri ilgilendiren küresel bir problem olduğunu vurgulayan Gül, ülkelerin ya da şehirlerin kendi başlarına güvenliklerini sağlamalarının söz konusu olduğunu ancak iklimin böyle bir şey olmadığını belirtti. İklim konusunda güvenliği sağlayacaklarını, sorunu çözeceklerini deme şanslarının olmadığını kaydeden Gül, “Herkes sorunun ve çözümün bir parçası. Bu nedenle herkesin gayret göstermesi lazım” dedi. Bu durumun sektörler açısından da böyle olduğuna dikkat çeken Gül, “Bu nedenle Ulaştırma Bakanımızın öncülüğünde Türkiye’de ulaştırma sektöründe yapılanlar ve yapılacakların paydaşlarla birlikte konuşulması çok değerli. Sayın Bakanımıza ve ekibine, destek veren DÜNYA Gazetesi ve paydaşlara tekrar teşekkür ediyor, bu zirvenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Serhat Soğukpınar: “Sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirmek, bir zorunluluk”

İklim Ekonomisi ve Ulaştırma Zirvesi’nde “Sürdürülebilir Ulaştırma Modelleri” başlıklı bir sunum yapan IC Altyapı Grubu Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ulaştırma sektörünün küresel enerji ile ilgili karbon emisyonlarının yüzde 25’ini oluşturduğunu belirterek, mevcut politikaların devam etmesi durumunda, 2050 yılına kadar bu emisyonların iki katına çıkmasının beklendiğine dikkat çekti. Bu durumun, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirme zorunluluğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Soğukpınar, “ICA olarak, altyapı sistemlerimizi daha çevre dostu, verimli ve yenilikçi hale getirmek için teknolojinin tüm olanaklarını kullanıyoruz. Akıllı altyapı sistemlerimizle, şehir içi ulaşımda karbon salınımını azaltacak, enerji verimliliğini artıracak çözümler geliştiriyoruz. Özellikle paylaşımlı mobilite, mikromobilite ve otonom araçlar gibi yenilikçi çözümler, bireysel araç sahipliğini azaltırken, sürdürülebilir ulaşım modellerinin yaygınlaşmasını hızlandıracak” dedi.

Zirve üç oturumdan oluştu

Havada Karada Denizde Sürdürülebilir Ulaştırma ve Akıllı Altyapı Sistemlerinin Türkiye ekonomisi ve çevre üzerindeki etkileri birbirinden değerli uzmanlar tarafından değerlendirildi. Zirve üç oturumdan oluştu. Birinci oturumda “Sürdürülebilir Ulaştırma Modelleri” adı altında Toplu Taşıma ve Yenilenebilir Enerji, Kent İçi Ulaşım ve Yaya Dostu Şehirler, Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları ve Teşvikler konuşuldu. İkinci oturumun konu başlığı ise Akıllı Ulaşım Sistemleri olurken, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Trafik Yönetimi, Yapay Zeka Destekli Ulaşım Çözümleri, Dijitalleşme ve Akıllı Altyapılar konuları ele alındı. Son oturumun konusu da Kara, Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şehirler oldu. Bu konu başlığı altında ise Kara Taşımacılığında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Deniz Taşımacılığında Sürdürülebilirlik, Havacılıkta Yeşil Dönüşüm ve Akıllı Şehirlerde Ulaşım Entegrasyonu üzerine yapılan düzenlemelere yer verildi. DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Ulaştırma Modelleri panelinde; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Faruk Cirit, EBRD Türkiye ve Mogolistan Altyapı Takım Lideri İdil Gürsel, WRI Türkiye Kıdemli Yol Güvenliği ve Ulaşım Yöneticisi Celal Tolga İmamoğlu ve Chartered Institute of Logistics and Transport’tan Berna Akyıldız yer aldı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Zirvenin ikinci oturumunun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yazarı Koray Öztopçu yaptı. Akıllı Ulaşım Sistemleri başlıklı panelde hem sürdürülebilir mobilite hem akıllı ulaşım sistemleri konuşuldu. Oturumda Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdür Yardımcısı Yalçın Özer, TRIPY Genel Müdürü Dr. Ali Onuralp Ünal, BinBin Kurucu Ortak ve CEO’su Kadir Abdik konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şehirler

Zirvenin son oturumu olan Deniz, Hava Ulaşımı ve Akıllı Şehirler panelinin moderatörlüğünü ise Akademisyen Dr. Hakan Çınar yaptı. Panelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Strateji Daire Başkanı Faruk Yılmaz, UTİKAD Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy, İTÜ Deniz Ulaş. İşl. Müh. Bölümü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Mimar Selami Sungun, UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Beldeport CEO Nilhan Değer birer konuşma yaptı.