102’nci yıl kutlu olsun
İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca ihracat, sanayi, tarım, turizm ve fuarcılık alanlarında her zaman öne çıktı. Türkiye'de ihracatın başladığı yer konumundaydı, hala ülkemizin en fazla ihracat yapan ikinci ili…
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak ESKİNAZİ
Mustafa Kemal’in söylediği gibi; “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olmaz.” Geçmişimizde; bir milleti bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp, her anlamda tam bağımsızlık sağlamış bir mücadele, bir emek, bir akıl ve bir strateji var. Biz ihracatçılar, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz.