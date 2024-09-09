102’nci yıl kutlu olsun

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak ESKİNAZİ

Mustafa Kemal’in söyle­diği gibi; “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekono­mik zaferle taçlandırılmazsa mey­dana gelen zaferler payidar olmaz.” Geçmişimizde; bir milleti bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp, her anlam­da tam bağımsızlık sağlamış bir mü­cadele, bir emek, bir akıl ve bir stra­teji var. Biz ihracatçılar, muasır me­deniyetler seviyesine ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz.