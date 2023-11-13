200 milyon TL’lik yatırıma hazırlanıyor

Mehtap HALICI

Bundan 13 yıl önce 17 bin TL sermayeyle yola çıktığını belirten Mara Kozmetik’in Kurucusu Hülya İmer, o dönemde ilaç sektöründeki kurumsal yaşamını bırakarak inovatif ürünler geliştirmeye odaklandığını söyledi.

Kuruluşlarından 9 yıl sonra Tuzla’da kendi fabrikalarını kurduklarına değinen Hülya İmer, “Normalde ürünlerimizi yurtdışında fason ürettiriyorduk. Ama yurtiçine ne zaman ki döndük üretim yaptırdığımız yer ürünlerimizi kopyaladı. Hal böyle olunca ‘Kötü komşu adamı ev sahibi yapar’ misali üretim yapmaya mecbur kaldık” diye konuştu.

Tuzla’da yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirten İmer, “Her geçen gün daha da büyüdük” açıklamasını yaptı. Önce tırnak ürünleri ile sektöre adım atan Mara’nın bugün tırnak dışında saç, göz, dudak, vücut ve güneş ürünleriyle 40 bin offline satış noktasında yer aldığına değinen Hülya İmer, “Ürünlerimizin Ar-Ge ve ÜrGe’si bize ait.

2024 yılının ilk 6 ayında fabrikayı taşımayı istiyoruz çünkü depo alanlarımız yeterli değil. Kendimize ait bir fabrika satın almayı istiyoruz. Şu anda yer araştırmalarımız sürüyor. Yaklaşık 200 milyon TL gibi bir yatırıma ihtiyaç var. Tuzla veya Gebze gibi bir lokasyonda 10-12 bin metrekarelik bir alana taşınma hedefindeyiz” dedi. İmer, şu anda var olan Tuzla’daki fabrikalarında yüzde 75’i kadın olan 100 çalışanları olduğunu söyledi.

10 mağaza açacak

Büyümelerine mağaza açarak devam edeceklerini belirten Hülya İmer, “Kendi mağazamızı açmayı düşünüyoruz. 2024 yılında bunu yapacağız artık. Avrupa ve Anadolu yakasında birer mağaza planımız var. İzmir, Ankara, Antalya gibi lokasyonlarda 2024 yılında 10 tane mağaza açmayı planlıyoruz. Çünkü çok fazla talep geliyor. Kimisi kendi bünyemizde olacak kimisinde de franchising modelle ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hedef Rusya pazarında yaygınlaşmak

Bundan 2 yıl önce ihracata da başladıklarını belirten Hülya İmer, şu anda 10’a yakın ülkeye ihracatlarının olduğunu söyledi. İmer, “Şu an tamamen fokusumuz ihracat. İsviçre, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs’a ihracat yaptık. Dubai ve Rusya ile görüşüyoruz. Şu andaki en büyük hedefimiz Rusya pazarında yaygınlaşmak. Katarla sözleşmemiz var. Orta Doğu’dan sonra Amerika pazarını da hedefliyoruz. Bunlar zamanla olacak işler. Yurtdışında da satış noktalarında olma hedefimiz var. Önceliğimiz iç piyasada güçlenmek” diye konuştu.

Buda’yı baştan çıkaran tanrıçanın adını koydu

İsmini kadının adından alan ve pek çok dilde ‘kadın’ anlamına gelen Mara’nın isim hikayesini de anlatan Hülya İmer, “Mara pek çok dilde ‘kadın’ anlamına geliyor. Buda’yı baştan çıkaran tanrıçanın adı olarak geçiyor. Mitolojikte bir anlamı da olunca güçlü geldi. Mara’nın ismi böyle ortaya çıktı” dedi.