2024’te 3 kattan fazla büyüyecek

Birol BOZKURT

Finansal tekonloji pazarı Türkiye ve dünyada hızla büyüyor. Yapılan araştırmalara göre 150 milyar dolar büyüklüğü geçen küresel fintek pazarının, 2027 yılına kadar yüzde 13 büyüme göstermesi bekleniyor. Küresel fintek şirketlerinin yaklaşık yüzde 90’ı yapay zekâ ve makine öğrenimine dayalı olarak çalışıyor.

Bu alana giren büyük finans kuruluşlarının yanı sıra birçok startup da gelişmekte olan fintek ortamında kendi üslerini kurdu. Onlardan birisi de Albaraka Türk ve Albaraka Portföy'e ait bir girişim sermayesi fonu tarafından 2020 yılında kurulan Insha Ventures. Türkiye’deki girişim ekosistemini ve fintek’lerin geleceğini Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar ile konuştuk.

Türkiye’de girişimcilik için büyük bir potansiyel olduğunu söyleyen Sami Bayansar, “Türkiye’nin öncü Fintek girişim kurucusu olarak dijital bankacılık, açık bankacılık, regülasyon teknolojileri ve ödeme sistemleri olarak toplam 4 kategoride birçok kurum, KOBİ ve kişinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Fintek'lerin ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde etkin rol alıyoruz.

Sonuç odaklı, kaliteli ve kullanıcı deneyimini ön planda tutan Fintek’lerin ülkemize ve yurt dışı pazarlarına hizmet vermesine aracılık etmek önemli bir motivasyon kaynağımız. Bu kapsamda Insha Ventures’in şuanki değerlemesi 30 milyon dolar civarında. Bu rakamı 2024 yılında 100 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

“5 milyon dolarlık fon kurduk”

Insha Ventures bünyesindeki 9 Fintek ile Fintek endüstrileri için önemli bir boşluğu doldurduklarını söyleyen Bayansar, “Alneo, PosBasit, Semosis, Kozmos, NakitBasit, FLYP, Albaraka API, KimlikBasit ve Almanyada faaliyetlerini sürdüren Getinsha isimli girişimlerle ekosisteme önemli katkılar veriyoruz.

Bu girişimlere bu zamana kadar 1,8 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ayrıca Insha GSYF adında girişim sermayesi yatırım fonu kurduk. Bu fonla öncelikli olarak kendi ürünlerimizin ölçeklenmesini destekleyeceğiz.

Şu an fonun toplam büyüklüğü 5 milyon dolar. 3 Fintek çözümümüzü şirketleştirmeyi (spin-off ) hedefliyoruz. Öncelikli olarak Semosis, FLYP ve KimlikBasit’ti düşünüyoruz. Ayrıca hizmet alanımıza 5. kategori olarak insurtech’i dahil edeceğiz. Yani, sigorta teknolojisi alanında da yenilikçi çözümler sunmaya yöneleceğiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde 3 adet yeni markayı bünyelerine dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Hasan Sami Bayansar, “APY Ventures ile birlikte startup ekosisteminde Fintek Hızlandırma projemiz var. Bu projemizle Insha Ventures da edindiğimiz deneyimi girişimlere aktararak, büyüme yolculuklarına eşlik edeceğiz” diye konuştu.

Insha Ventures’ın yatırım yaptığı girişimler

Ödeme sistemleri: Alneo: Yeni nesil dijital ödeme uygulaması cep POS çözümü Alneo, şirketlere zamandan ve mekândan bağımsız tahsilat alma olanağı sağlıyor.

PosBasit: Sanal POS ürünü PosBasit ile e-ticaret işletmeleri için sanal POS ve yenilikçi ödeme çözümleri sunuyor.

Semosis: Semosis ile senet oluşturma, yönetme, devretme ve tahsilat süreçlerini dijitalleştiren bir senet yönetim platformu olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Kozmos: Online tahsilat platformu Kozmos ile apartman ve site yöneticileriyle inşaat, bina yönetim, rezidans, plaza veya devre mülk yönetim şirketleri için düzenli ödeme imkânı sağlanıyor.

NakitBasit: Türkiye’de bir ilk olarak zincir market ve ödeme noktalarını ATM’ye dönüştüren mobil uygulama NakitBasit ile 5 bin noktada nakit çekimini mümkün hale getirildi.

Açık bankacılık: FLYP: Fintek’lerin ihtiyaç duyduğu pek çok finansal teknoloji API’si ve lisans altyapısını tek bir platformda sunan fintech-as-a-service platformu FLYP ile Fintek girişimlerini lisanslı finansal hizmetler sunmak üzere güçlendiriyor.

Albaraka API: Albaraka API platformuyla birlikte Albaraka Türk’ün sunduğu API servislerini ihtiyaç duyan finansal teknoloji firmalarıyla buluşturuyor.

Regülasyon teknolojileri (RegTech): KimlikBasit: Yeni nesil uzaktan müşteri edinme platformu KimlikBasit ile uzaktan müşteri edinim süreçleri tamamen dijitale taşınıyor.

Dijital bankacılık: Getinsha: Almanya’da faaliyetlerini sürdüren Getinsha ile sürdürülebilir ve inovatif dijital hesap hizmeti sunuluyor