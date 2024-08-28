2025 yılı çetin geçecek

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Oda­sı Yönetim Kurulu (EB­SO) Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, enerji zamları, ye­ni vergi yükleri ve artan jeopoli­tik riskler gölgesinde kış ayları­nın hatta 2025 yılının çok çetin geçeceğini söyledi.

Ağustos ayı meclis toplantısında sanayici­lere seslenen Akdaş, “En büyük endişemiz, enflasyonun yüksek çift hanelerde takılı kalması­dır. O nedenle, para politikasını destekleyen diğer adımların da atılması için zaman giderek da­ralıyor” uyarısında bulundu.

Yüksek enflasyon ve durgun­luğun bir arada yaşandığı bir or­tama hızla girildiğini ifade eden Akdaş, “Ne yazık ki, yavaşlayan ekonomi aktiviteleri de, uzman­lar da teyit ediyor. Dünya Ban­kası, “küresel çapta enflasyonla mücadelede önemli başarı kaza­nıldı” dedi ve bakın rakamlar da bu açıklamayı nasıl destekliyor.

Küresel enflasyon: 2022 yılında yüzde 8 iken, 2024 Temmuzda yüzde 2,9’a geriledi. Türkiye’de de gerileme var ama nasıl? 2022 yılında yüzde 80 olan enflasyon 2024 Temmuz ayında yüzde 62 olarak açıklandı. Bu yıl Merkez Bankası hedefi yüzde 38. Bek­lentiler ise yüzde 42’ler seviye­sinde. Aylık enflasyonumuz ise küresel yıllık enflasyonun da üs­tünde yüzde 3,2’dir” dedi.

“Vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadelede öncelik”

Vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadeleye öncelik verilmesi­ni de vurgulayan Akdaş, “Şirket­lerin sadece vergi levhalarında­ki rakamlara bakarak o şirketin ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödediğini iddia etmek ve yorum yapmak hakkaniyetli bir yöntem değildir.

Vergi poli­tikalarında önceliğin kayıt dışı­lıkla ve kayıt dışılığın yol açtı­ğı haksız rekabetle mücadele ol­ması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Bu açıklamaları, sanayicilerin içinde bulunduğu durumu yansıtması açısından önemsediklerini kaydeden Ak­daş, “Depremden sonraki en kö­tü sanayi üretim endeksi verisi de gösteriyor ki; üretimin yavaş­lama eğilimine girdiği bir süreç­te ekonomide canlılık beklemek mümkün değildir. O nedenle, bu buluşmalar daha sık olmalı ve konularımızın çözümü için lobi faaliyetleri artırılmalıdır” dedi.

Geçen hafta TOBB Yönetimi­nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile görüş­mesine de değinen Metin Ak­daş, “OVP hazırlığı öncesi 7 sa­at görüşmesi güçlü lobicilik adı­na çok önemlidir. Başkanlarla olan ilk buluşmada vize sorunu ve mülteci meselesi açıklamada yer almamış ancak, geçen haf­talarda Dışişleri Bakanımızın beyanatı ile öğrendik ki, “15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeş­lerimiz için vize serbestisi uy­gulaması” söz konusu. Burada­ki amacı anlamamakla birlikte, ülke şartlarımızın buna hiç de uygun olmadığını belirtmek is­terim” diye konuştu.

“Kalıcı sonuçlar almayı umuyoruz”

Uygulanan makroekono­mik programı destekledikle­rini yineleyen Akdaş, para po­litikalarında ve finansal istik­rar anlamında atılan adımları desteklediklerini, enflasyonla mücadelede bir an önce kalıcı sonuç almayı umduklarını be­lirtti. Herkesin elini taşın altı­na koyması gereken bir dönem­den geçildiğine de işaret eden Akdaş, “Üretim kapasitemizi ve istihdamı korumalıyız.

Bu­nun için de öncelikle ticari kre­diler üzerinde uygulanan bü­yüme sınırının kaldırılması ve böylelikle reel sektörde finans­mana erişimin kolaylaştırılma­sı gerekmektedir. İstihdamda yaşanan sıkıntıların çözümü için ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerinin OECD orta­lamalarına çekilmesi, (OECD ortalaması yüzde 34.8, Türkiye yüzde 38.4) mesleki eğitim ile gençlerimizin istihdama yön­lendirilmesi, mesleki eğitim­de kamu-özel sektör işbirliği­nin geliştirilmesi ve istihdamı zorlaştıran mevzuat katılıkları­nın giderilmesi gerekmektedir. Şirketlerimizi bu süreçte yıp­ratmamalıyız. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şirketlere yöne­lik haksız ithamlar yapıldığı gö­rülmektedir. Söz konusu şirket­ler kayıt dışına kaymadan, vergi mevzuatının hükümlerine uy­gun şekilde faaliyet göstermek­tedirler” diye belirtti.

“Üretimin yavaşladığı bir dönemde yatırım için motivasyon zayıf”

Gelir sağlamayan/duran yatırımlar üzerinden ver­gi alınması konusunun gündemi meşgul eder­ken, Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz’ın Yatırım Ortamını İyileştir­me Koordinasyon Kurulu toplantısı vesilesi ile yapı­lan çalışmalara ilişkin de­ğerlendirmelerde de bu­lunan Akdaş, “Yatırım or­tamının iyileştirilmesine yönelik; sonbahar döne­minde hem teknik düzey­de hem de Meclis düze­yindeki gündeme değin­di.

Bizi bekleyen konular şunlar: 4054 sayılı Reka­bet Kanununda değişiklik yapılması, İklim Değişik­liği Kanun Tasarısı, Yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat Taslağı, Nitelikli işgücünün ülkemize çe­kilmesine yönelik oluştu­rulan TechVisa programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki ça­lışmalar, Enerji sektörü yatırımlarıyla ilgili süreç­leri iyileştirmeye yönelik mevzuat değişikliği, Alt­yapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulma­sına ilişkin farklı modeller üzerinde hazırlıklar, Kat­ma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sisteminin sadeleş­tirilmesi çalışmaları. Bu başlıklar, önümüzdeki ay­larda gündemimize gire­cek. Dilerim, yatırım orta­mını iyileştirmeye yönelik gerçekçi adımlara zemin hazırlanır. Zira, üretimin yavaşladığı bir ortamda, yeni yatırımlar için ne mo­tivasyon ne de maddi kay­nak söz konusu” dedi.