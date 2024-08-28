2025 yılı çetin geçecek
Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan EBSO Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, sanayicilere seslendi. Artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle 2025 yılının zorlu geçeceğini söyleyen Akdaş, para politikasında gerekli adımları beklediklerini kaydetti.
Özlem SARSIN
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu (EBSO) Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, enerji zamları, yeni vergi yükleri ve artan jeopolitik riskler gölgesinde kış aylarının hatta 2025 yılının çok çetin geçeceğini söyledi.
Ağustos ayı meclis toplantısında sanayicilere seslenen Akdaş, “En büyük endişemiz, enflasyonun yüksek çift hanelerde takılı kalmasıdır. O nedenle, para politikasını destekleyen diğer adımların da atılması için zaman giderek daralıyor” uyarısında bulundu.
Yüksek enflasyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı bir ortama hızla girildiğini ifade eden Akdaş, “Ne yazık ki, yavaşlayan ekonomi aktiviteleri de, uzmanlar da teyit ediyor. Dünya Bankası, “küresel çapta enflasyonla mücadelede önemli başarı kazanıldı” dedi ve bakın rakamlar da bu açıklamayı nasıl destekliyor.
Küresel enflasyon: 2022 yılında yüzde 8 iken, 2024 Temmuzda yüzde 2,9’a geriledi. Türkiye’de de gerileme var ama nasıl? 2022 yılında yüzde 80 olan enflasyon 2024 Temmuz ayında yüzde 62 olarak açıklandı. Bu yıl Merkez Bankası hedefi yüzde 38. Beklentiler ise yüzde 42’ler seviyesinde. Aylık enflasyonumuz ise küresel yıllık enflasyonun da üstünde yüzde 3,2’dir” dedi.
“Vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadelede öncelik”
Vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadeleye öncelik verilmesini de vurgulayan Akdaş, “Şirketlerin sadece vergi levhalarındaki rakamlara bakarak o şirketin ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödediğini iddia etmek ve yorum yapmak hakkaniyetli bir yöntem değildir.
Vergi politikalarında önceliğin kayıt dışılıkla ve kayıt dışılığın yol açtığı haksız rekabetle mücadele olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Bu açıklamaları, sanayicilerin içinde bulunduğu durumu yansıtması açısından önemsediklerini kaydeden Akdaş, “Depremden sonraki en kötü sanayi üretim endeksi verisi de gösteriyor ki; üretimin yavaşlama eğilimine girdiği bir süreçte ekonomide canlılık beklemek mümkün değildir. O nedenle, bu buluşmalar daha sık olmalı ve konularımızın çözümü için lobi faaliyetleri artırılmalıdır” dedi.
Geçen hafta TOBB Yönetiminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile görüşmesine de değinen Metin Akdaş, “OVP hazırlığı öncesi 7 saat görüşmesi güçlü lobicilik adına çok önemlidir. Başkanlarla olan ilk buluşmada vize sorunu ve mülteci meselesi açıklamada yer almamış ancak, geçen haftalarda Dışişleri Bakanımızın beyanatı ile öğrendik ki, “15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulaması” söz konusu. Buradaki amacı anlamamakla birlikte, ülke şartlarımızın buna hiç de uygun olmadığını belirtmek isterim” diye konuştu.
“Kalıcı sonuçlar almayı umuyoruz”
Uygulanan makroekonomik programı desteklediklerini yineleyen Akdaş, para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımları desteklediklerini, enflasyonla mücadelede bir an önce kalıcı sonuç almayı umduklarını belirtti. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçildiğine de işaret eden Akdaş, “Üretim kapasitemizi ve istihdamı korumalıyız.
Bunun için de öncelikle ticari krediler üzerinde uygulanan büyüme sınırının kaldırılması ve böylelikle reel sektörde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. İstihdamda yaşanan sıkıntıların çözümü için ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerinin OECD ortalamalarına çekilmesi, (OECD ortalaması yüzde 34.8, Türkiye yüzde 38.4) mesleki eğitim ile gençlerimizin istihdama yönlendirilmesi, mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi ve istihdamı zorlaştıran mevzuat katılıklarının giderilmesi gerekmektedir. Şirketlerimizi bu süreçte yıpratmamalıyız. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şirketlere yönelik haksız ithamlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu şirketler kayıt dışına kaymadan, vergi mevzuatının hükümlerine uygun şekilde faaliyet göstermektedirler” diye belirtti.
“Üretimin yavaşladığı bir dönemde yatırım için motivasyon zayıf”
Gelir sağlamayan/duran yatırımlar üzerinden vergi alınması konusunun gündemi meşgul ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısı vesilesi ile yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akdaş, “Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik; sonbahar döneminde hem teknik düzeyde hem de Meclis düzeyindeki gündeme değindi.
Bizi bekleyen konular şunlar: 4054 sayılı Rekabet Kanununda değişiklik yapılması, İklim Değişikliği Kanun Tasarısı, Yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat Taslağı, Nitelikli işgücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan TechVisa programı için gerekli idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar, Enerji sektörü yatırımlarıyla ilgili süreçleri iyileştirmeye yönelik mevzuat değişikliği, Altyapısı hazır planlı sanayi alanlarının oluşturulmasına ilişkin farklı modeller üzerinde hazırlıklar, Katma değeri yüksek yatırımı önceleyen bir anlayışla teşvik sisteminin sadeleştirilmesi çalışmaları. Bu başlıklar, önümüzdeki aylarda gündemimize girecek. Dilerim, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerçekçi adımlara zemin hazırlanır. Zira, üretimin yavaşladığı bir ortamda, yeni yatırımlar için ne motivasyon ne de maddi kaynak söz konusu” dedi.