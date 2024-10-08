2025’te 43 şubeye çıkıp istihdamda %50 büyüceğiz

Esin ÇETİNEL

Sigorta sektöründe ürün­ler benzeşmesine kar­şın satış organizasyon yapıları birbirinden oldukça farklı. Genelde acenta, banka ve kurumların direkt satış or­ganizasyonları ve karşılaştır­ma siteleri ile ürün ve hizmet­ler müşteriye ulaştırılırken, son dönemde bunlara yeni ve farklı satış modelleri de eklen­meye başladı. senCard Direkt Satış, bu firmalardan biri…

12 sigorta şirketinin ürünlerinin satışına aracılık eden firma ay­nı zamanda kişilere özel yüz yü­ze sigorta danışmanlık hizme­ti veriyor. senCard Direkt Satış Genel Müdürü Alen Karabet­yan, sektördeki benzer diğer yapıların bir sigorta şirketinin markası altında konumlandığı­na dikkat çekti.

senCard Direkt Satış, Bu­pa Türkiye çatısı altında faali­yet gösteren bir dağıtım kana­lı. Karabetyan, düzenlemeler açısından bir dağıtım kanalı ol­malarına karşın organizasyon yapısı ve hizmet modelleriyle fark yaratan bir iş yapış şekli­ne sahip olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda müşteri kavramı­na sadece bireysel, KOBİ ve ku­rumsal müşteriler olarak yak­laşmadıklarına vurgu yapan Karabetyan, aynı zamanda hiz­met paketleri kapsamında des­tek sağladıkları stratejik iş or­taklarını da müşterileri olarak konumlandırdıklarını belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü; “Da­ğıtım kanalı olarak, müşterile­rimizin tüm sigorta ihtiyaçla­rına, 12 farklı sigorta şirketinin çeşitli ürünleriyle değer katı­yoruz. Bu şirketlerden 3’ü ile de stratejik iş ortaklığı modelleri çerçevesinde çalışıyoruz.

Prim bazında değerlendi­rildiğinde, toplam primimizin %96’sını ana uzmanlık alanı­mız olan sağlık branşında bi­reysel müşterilerimiz aracı­lığıyla üretiyoruz. Portföyü ağırlıklı olarak bireysel sigor­talılardan oluşan bir dağıtım kanalı olmamıza rağmen, 2023 sonu itibarıyla sağlık branşında faaliyet gösteren sigorta şirket­leri ile kıyaslandığında, prim üretimi sıralamasında ilk 10’da yer alacak büyüklüğe sahibiz.”

Hedef, büyümeyi sürdürmek

Firmanın orta vadeli planını dağıtım kanalı olarak büyüme­yi sürdürmek şeklinde özetle­yen Karabetyan, “Aynı zaman­da stratejik iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için vazgeçil­mez bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de sağlık branşında üretim yapan sigor­ta şirketleri arasında ilk 10 içe­risinde olmaya devam etmeyi, hatta bu sıralamadaki yerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz.

Di­ğer yandan, e-ticaret alanında­ki varlığımızı güçlendirmek, müşterilerimizi yeni oluşacak ürünlerle buluşturmayı plan­lıyoruz. Müşterilerimiz açı­sından fark yarattığımız nok­taların başında ise kurumsal gücümüz geliyor. Biz bir Bupa şirketiyiz. Dolayısıyla kullan­dığımız sistemler, altyapılar, bilgi güvenliği, iç kontrol-dene­tim politikaları ve tüm süreç­lerimiz tamamen Bupa’nın be­lirlediği küresel standartlarda. Bu sayede hem iş ortaklarımıza hem de müşterilerimize kalite­li ve güvenilir hizmet sunuyo­ruz” dedi.

“Müşterilerimizin ihtiyaç analizini yapıyoruz”

Diğer yandan, özellikle müş­teri memnuniyeti sağlamanın çok zorlu olduğu, ürünün müş­teriye çok doğru anlatılması ve takibi gerektiren sağlık bran­şında, uzun yıllara dayanan bil­gi birikimine ve tecrübeye sa­hip olduklarının da altını çi­zen Karabetyan, “Bu nedenle olası sorunları ve sancı nokta­larını iyi biliyor ve bu konula­ra bütünsel çözümler sunuyo­ruz.

İhtiyaca yönelik değer ya­ratmanın önemine inanıyoruz. Biz müşterilerimize kişiye özel danışmanlık hizmeti sunuyo­ruz. Bu kapsamda ekiplerimi­zin önceliği müşterilerimizin ihtiyaç analizini yaparak onlar için en doğru ürünü en efektif primle satın almasını sağla­mak. Bu politika hem yeni müş­teri kazanımı hem de müşteri tutundurma sonuçlarına pozi­tif yansıyor” diye konuştu.

5 kıtada 50 milyon müşterisi var

1947 yılında İngiltere’de kurulan Bupa, bugün dünya çapında 50 milyonu aşan müşterisinin “daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşamalarına yardımcı olmak ve daha iyi bir dünya yaratmak” amacı ile hizmet sunuyor. Bu kapsamda dünya genelinde hastaneleri, sigorta şirketleri, diş klinikleri ve yaşlı bakım evleri olan entegre bir sağlık organizasyonu.

Türkiye dışında, İngiltere, Avustralya, İspanya, Polonya, Şili, Yeni Zelanda, Hong Kong, ABD, Brezilya, Orta Doğu, İrlanda, Suudi Arabistan ve Hindistan’da olmak üzere 5 kıtaya yayılmış durumda. senCard Direkt Satış, tüm sigortacılık branşlarında bireysel, KOBİ ve kurumsal müşterilere hizmet sunuyor. Ancak firmanın ana odak noktasında sağlık sigortası branşı var. Ürün portföyünde, finansal kurumlara yönelik stratejik iş ortaklığı hizmet modelleri de bulunuyor.

“29 şube, 900 çalışan…”

Türkiye genelinde Eylül 2024 itibarıyla 19 ilde toplam 29 lokasyonda 900’ün üzerinde çalışanla faaliyet gösterdiklerini söyleyen Alen Karabetyan, firmanın kısa vadeli hedefleri hakkında şu bilgiyi paylaştı: “2024’ü 20 ilde, 33 şube ve 1.000 kişinin üzerinde bir kadroya ulaşarak tamamlamayı hedefliyoruz.

Her ne kadar 20 il diye ifade etsem de, bulunduğumuz merkezlerden fiziksel olarak 1-1,5 saatte ulaşım imkânı ile ulaşabileceğimiz illeri de düşündüğümüzde 50’nin üzerinde şehre hizmet sağlayabiliyoruz. Gelecek yıl bu güçlü büyümeye devam edeceğiz. Şube sayımızı 43’e, bulunduğumuz il sayısını da 22’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeye paralel olarak, çalışan kadromuzu da minimum yüzde 50 arttırmayı planlıyoruz.”