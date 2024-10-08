2025’te 43 şubeye çıkıp istihdamda %50 büyüceğiz
Bupa’nın iştiraki senCard Direkt Satış, 2025’te 22 ilde 43 şubeye ulaşırken, istihdamda %50 artış ön görüyor. senCard Direkt Satış Genel Müdürü Alen Karabetyan, “Müşterilerimiz açısından fark yarattığımız noktaların başında kurumsal gücümüz geliyor” dedi.
Esin ÇETİNEL
Sigorta sektöründe ürünler benzeşmesine karşın satış organizasyon yapıları birbirinden oldukça farklı. Genelde acenta, banka ve kurumların direkt satış organizasyonları ve karşılaştırma siteleri ile ürün ve hizmetler müşteriye ulaştırılırken, son dönemde bunlara yeni ve farklı satış modelleri de eklenmeye başladı. senCard Direkt Satış, bu firmalardan biri…
12 sigorta şirketinin ürünlerinin satışına aracılık eden firma aynı zamanda kişilere özel yüz yüze sigorta danışmanlık hizmeti veriyor. senCard Direkt Satış Genel Müdürü Alen Karabetyan, sektördeki benzer diğer yapıların bir sigorta şirketinin markası altında konumlandığına dikkat çekti.
senCard Direkt Satış, Bupa Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren bir dağıtım kanalı. Karabetyan, düzenlemeler açısından bir dağıtım kanalı olmalarına karşın organizasyon yapısı ve hizmet modelleriyle fark yaratan bir iş yapış şekline sahip olduklarını ifade etti.
Bu kapsamda müşteri kavramına sadece bireysel, KOBİ ve kurumsal müşteriler olarak yaklaşmadıklarına vurgu yapan Karabetyan, aynı zamanda hizmet paketleri kapsamında destek sağladıkları stratejik iş ortaklarını da müşterileri olarak konumlandırdıklarını belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dağıtım kanalı olarak, müşterilerimizin tüm sigorta ihtiyaçlarına, 12 farklı sigorta şirketinin çeşitli ürünleriyle değer katıyoruz. Bu şirketlerden 3’ü ile de stratejik iş ortaklığı modelleri çerçevesinde çalışıyoruz.
Prim bazında değerlendirildiğinde, toplam primimizin %96’sını ana uzmanlık alanımız olan sağlık branşında bireysel müşterilerimiz aracılığıyla üretiyoruz. Portföyü ağırlıklı olarak bireysel sigortalılardan oluşan bir dağıtım kanalı olmamıza rağmen, 2023 sonu itibarıyla sağlık branşında faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile kıyaslandığında, prim üretimi sıralamasında ilk 10’da yer alacak büyüklüğe sahibiz.”
Hedef, büyümeyi sürdürmek
Firmanın orta vadeli planını dağıtım kanalı olarak büyümeyi sürdürmek şeklinde özetleyen Karabetyan, “Aynı zamanda stratejik iş ortaklarımız ve müşterilerimiz için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de sağlık branşında üretim yapan sigorta şirketleri arasında ilk 10 içerisinde olmaya devam etmeyi, hatta bu sıralamadaki yerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz.
Diğer yandan, e-ticaret alanındaki varlığımızı güçlendirmek, müşterilerimizi yeni oluşacak ürünlerle buluşturmayı planlıyoruz. Müşterilerimiz açısından fark yarattığımız noktaların başında ise kurumsal gücümüz geliyor. Biz bir Bupa şirketiyiz. Dolayısıyla kullandığımız sistemler, altyapılar, bilgi güvenliği, iç kontrol-denetim politikaları ve tüm süreçlerimiz tamamen Bupa’nın belirlediği küresel standartlarda. Bu sayede hem iş ortaklarımıza hem de müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz” dedi.
“Müşterilerimizin ihtiyaç analizini yapıyoruz”
Diğer yandan, özellikle müşteri memnuniyeti sağlamanın çok zorlu olduğu, ürünün müşteriye çok doğru anlatılması ve takibi gerektiren sağlık branşında, uzun yıllara dayanan bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduklarının da altını çizen Karabetyan, “Bu nedenle olası sorunları ve sancı noktalarını iyi biliyor ve bu konulara bütünsel çözümler sunuyoruz.
İhtiyaca yönelik değer yaratmanın önemine inanıyoruz. Biz müşterilerimize kişiye özel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda ekiplerimizin önceliği müşterilerimizin ihtiyaç analizini yaparak onlar için en doğru ürünü en efektif primle satın almasını sağlamak. Bu politika hem yeni müşteri kazanımı hem de müşteri tutundurma sonuçlarına pozitif yansıyor” diye konuştu.
5 kıtada 50 milyon müşterisi var
1947 yılında İngiltere’de kurulan Bupa, bugün dünya çapında 50 milyonu aşan müşterisinin “daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşamalarına yardımcı olmak ve daha iyi bir dünya yaratmak” amacı ile hizmet sunuyor. Bu kapsamda dünya genelinde hastaneleri, sigorta şirketleri, diş klinikleri ve yaşlı bakım evleri olan entegre bir sağlık organizasyonu.
Türkiye dışında, İngiltere, Avustralya, İspanya, Polonya, Şili, Yeni Zelanda, Hong Kong, ABD, Brezilya, Orta Doğu, İrlanda, Suudi Arabistan ve Hindistan’da olmak üzere 5 kıtaya yayılmış durumda. senCard Direkt Satış, tüm sigortacılık branşlarında bireysel, KOBİ ve kurumsal müşterilere hizmet sunuyor. Ancak firmanın ana odak noktasında sağlık sigortası branşı var. Ürün portföyünde, finansal kurumlara yönelik stratejik iş ortaklığı hizmet modelleri de bulunuyor.
“29 şube, 900 çalışan…”
Türkiye genelinde Eylül 2024 itibarıyla 19 ilde toplam 29 lokasyonda 900’ün üzerinde çalışanla faaliyet gösterdiklerini söyleyen Alen Karabetyan, firmanın kısa vadeli hedefleri hakkında şu bilgiyi paylaştı: “2024’ü 20 ilde, 33 şube ve 1.000 kişinin üzerinde bir kadroya ulaşarak tamamlamayı hedefliyoruz.
Her ne kadar 20 il diye ifade etsem de, bulunduğumuz merkezlerden fiziksel olarak 1-1,5 saatte ulaşım imkânı ile ulaşabileceğimiz illeri de düşündüğümüzde 50’nin üzerinde şehre hizmet sağlayabiliyoruz. Gelecek yıl bu güçlü büyümeye devam edeceğiz. Şube sayımızı 43’e, bulunduğumuz il sayısını da 22’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu büyümeye paralel olarak, çalışan kadromuzu da minimum yüzde 50 arttırmayı planlıyoruz.”