“3 sektörde 500 binden fazla istihdam kaybı var”

Çınar, özellikle tekstil, hazır giyim ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde sıkıntının büyük olduğunun altını çizdi. Dr. Hakan Çınar, “Tekstil ve hazır giyimde 2023’te 200 binin üzerinde istihdam kaybı var.

Rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybeden ayakkabı sektörünün de 320 bini aşan istihdamının en az yüzde 20-25’ini geçen yıl kaybettiğini sektör ilgililerinin açıklamalarından biliyoruz.

Ayakkabı ihracatında ocak ayındaki yüzde 33’lük daralmanın bile tek başına sektördeki tehlikenin boyutlarını görmemiz için yeterli olduğunu sanıyorum” dedi. Değer bazında ihracatın artmasına rağmen firmalar açısından durumun pek parlak olmadığını vurgulayan, Dr. Çınar, “Basit bir hesap yaptığımızda, döviz kurunda son 6 aydaki artış yüzde 20’yi bulamazken, ücretler başta olmak üzere tüm maliyetler yüzde 50 ve üzerinde yükseldi. Enflasyonun sürekli yükselmesi ihracatçıların kârını önemli ölçüde düşürdü.

‘Fiyatlarına yansıtsınlar’ demek pek kolay değil. Çünkü başta ana pazarımız olan Avrupa Birliği olmak üzere genel resesyon durumu, fiyatlardaki rekabeti tarihte görülmemiş seviyelere çıkardı. Dolayısıyla ihracatçılar yükselen maliyetlere rağmen son bir çabayla çarkı çevirmeye çalışıyorlar. Birçok işletme ya küçülmeye gidiyor ya da tamamen kapanmak zorunda kalıyor.

İşletmelerin küçülmesi ve kapanması aynı zamanda istihdam kaybı anlamına geliyor” açıklamasını yaptı. Kısa ve orta vadeli planlara göre, ihracatçı için kurdaki yükselişi beklemekten başka çare görünmediğini belirten Dr. Çınar, uzun vadede ise verimliliğe, kârlılığa ve markalar yaratarak katma değeri arttırmaya odaklanmak gerektiğini kaydetti.