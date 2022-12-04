30 milyon adet ürün satışıyla rekor kırdı

Hepsiburada, 1-28 Kasım’da 200 binden fazla kampanyayla sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1,7 kat artırarak kasım ayı rekoru kırdı. Şirket açıklamasına göre, “Efsane Kasım” için teknolojik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra tüm tedarikçiler ve KOBİ’lerle kapsamlı bir hazırlık dönemi geçiren Hepsiburada, müşterilerini 200 binin üzerinde kampanya ve milyonlarca üründe indirimli fiyatlarla buluşturdu. Kampanya döneminin en çok sipariş alan tarihi olan 11 Kasım’da günlük sipariş ve ciro rekoru kırıldı.

Hepsiburada müşterilerinin 1-28 Kasım’da verdikleri sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,7 kat arttı. Böylelikle aylık rekor satış hacmine ulaşıldı. Platform üzerinde bu dönem boyunca 207 bin farklı kampanya düzenlendi. Satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken, indirimli alışveriş yapan haneler yaklaşık 907 milyon TL tasarruf sağlamış oldu.

Akşam alışverişi

Bu ay en çok sipariş verilen 11 Kasım ve 25 Kasım’da uygulama üzerinde aynı anda bulunan kullanıcı sayısı 1 milyonu buldu. Müşteriler, ay boyunca en çok akşam 20.00 ila 23.00 saatleri arasında alışveriş yaptı. Hepsiburada müşterileri, saat 20.00-21.00 civarı temel tüketim ve süpermarket kategorilerinden harcama yaparken, saat 22.00’den sonra en çok giyim, sağlık-güzellik, spor malzemeleri kategorilerine ilgi gösterdi. Öğlen saatlerinde ise en çok kitap alışverişi yapıldı.

Hepsiburada müşterileri, “Efsane Kasım”da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satın alınan ürünler çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, bebek bezi, çay, ıslak temizlik havlusu ve kağıt havlu oldu. Satın alınan tuvalet kağıdı miktarı 5 milyon ruloyu buldu.

Ertelemeli ve taksitli ödemeye yoğun ilgi

Hepsiburada’nın aile bütçelerini rahatlatan “Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde” teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Hepsiburada müşterileri, kampanyaya uygun kartlarla yaptıkları taksitli alışverişlerin yüzde 50’sinde ödemelerini erteleyerek ihtiyaçlarını karşıladı. LinkGelir uygulaması ile “Efsane Kasım”da alışveriş listesini oluşturup paylaşan Hepsiburada kullanıcıları, bu listelerden alışveriş yapıldıkça yüzde 10 Hepsipay Papel kazandı. Yaklaşık 48 bin kullanıcı, 185 bin liste oluşturup yakınları ve arkadaşları ile paylaştı.