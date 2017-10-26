3S Kale Holding’in 3 kadın yöneticisinden Divriği’ye yatırım

26 Ekim 2017

AYLİN RANA AYDİN

SİVAS - 3S Kale Holding Divriği’deki Cumhuriyet Meydanı’nı yeniledi. 5 milyon TL yatırımla yenilenen meydanın turizm ve bölge halkına katkı sağlaması hedefleniyor. 3S Kale Holding’in destekleriyle hayata geçirilen Sivas Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Sivas Valisi Davut Gül, CHP Milletvekili Ali Akyıldız, Divriği Kaymakamı Tolga Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve 3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün, 3S Kale Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sefa Çizer ve Sedakat Özgür, 3S Kale Holding Genel Müdürü Mevlüt Alp Gürün katıldı.

Açılış töreninde konuşan 3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün, Cumhuriyet Meydanı’nı 5 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiklerini aktardı. Şirket olarak gayrimenkul ve enerji alanında çalışmalar da yaptıklarını kaydeden Gürün şöyle devam etti: “Bu projeyi şehrin turizmine ve halka hizmet amacıyla yaptık. Üç kız kardeş olarak kadınların ekonomik yaşama aktif olarak katılmasını istiyoruz. Burada meydanın bir bölümünü kadınlara ayırdık. Yörenin kadınları burada yaptıkları el emeği ürünleri satışa sunabilecek.”

2011 yılında gayrimenkul alanında çalışmalara başlayan şirketin, İstanbul’da Beylikdüzü, Kadıköy ve Avcılar’da projeleri bulunuyor. Avcılar’daki 3S Firuze Konaklarını 2018 yılının son çeyreğinde teslim edeceklerini belirten 3S Kale Holding Genel Müdürü Mevlüt Alp Gürün, “Jeotermal eneri alanında çalışmalar yapıyoruz. Aydın İncirliova’da 2018 Ekim’de 25 megawattlık jeotermal enerji santralini devreye almayı hedefliyoruz” diye konuştu. Santralin, 80 milyon dolar yatırımla hayata geçirilmesi hedefleniyor. Mevlüt Alp Gürün, “Bu yıl Niğde Bozköy’de bir sondaj yaparak, Türkiye’nin 295 derecelik en sıcak kuyusunu bulduk” dedi. 2017 yılı ciro hedefi, 227 milyon TL olan şirketin, gelecek 5 yılda en az 100 megawatt jeotermal kapasiteye ulaşma hedefi bulunuyor.