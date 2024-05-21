AB pazarını hedefleyen tıbbi cihaz üreticilerine kredi desteği

AB'de tıbbi cihazların güvenliğini amaçlayan yasal çerçeve niteliğindeki AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, bu pazarda yer almak isteyen tıbbi cihaz üreticilerine yüksek maliyet oluşturuyor. Bu maliyetlerin giderilmesi amacıyla Türk Eximbank aracılığıyla yönetmelikten etkilenen firmalara kredi kolaylığı sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda, Türk Eximbank, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Ticaret Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, tıbbi cihaz sektörünün yarattığı katma değere işaret ederek, "Tıbbi cihaz sektörü, 2023'de 200'den fazla ülkeye yaklaşık 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. AB ülkeleri bu noktada ana ticaret ortağımız konumunda bulunuyor. Ancak AB'nin söz konusu sektöre ilişkin uygulamaya aldığı düzenlemelere uyum sürecini tamamlayan firma sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemelere yönelik geçiş sürecinin tıbbi cihaz sektörü tarafından doğru şekilde planlanması ve sorunsuz şekilde yönetiminin büyük önem taşıdığını bildiren Ağar, Bakanlık olarak yeni regülasyonlara uyum sağlamaları için firmaların yanlarında olmaya ve gerekli destekleri vermeye gayret ettiklerini söyledi.

"Yeni kredi olanağı sektöre can suyu olacak"

Ağar, tıbbi cihaz ihracatçısı firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörden gelen talepler doğrultusunda Türk Eximbank ve İGE AŞ'nin olumlu geri dönüşleri neticesinde prefinansman modelimizin kapsamını genişletme kararı aldık. İmzaladığımız ek protokolün de yürürlüğe girmesiyle birlikte pazara giriş desteğinden faydalanmak isteyen ihracatçı firmalarımız Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunabilecek, Bakanlığımızdaki destek başvurusu onaylanan ihracatçılarımız desteklerini hızlı şekilde alabilecek. İhracatçılarımız doğrudan Türk Eximbank nezdinde kullandırılan kredilerin geri ödemesini de kullanacak. Bu sayede sektörümüze can suyu olacak yeni bir prefinansman olanağı sağlamış olacağız."

Firmalar kredi desteğiyle nefes alacak

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, AB'de tıbbi cihazların güvenliğini ve hastaların korunmasını sağlamayı amaçlayan yasal çerçeve niteliğindeki yönetmeliğin, tıbbi cihaz ihracatçıları için yüksek maliyet oluşturduğuna işaret etti ve ekledi:

"Biz de İKMİB olarak, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere Türk Eximbank ve İGE AŞ ile görüşerek, ihracatçılarımıza bu süreçte prefinansman desteği verilmesi konusunda taleplerimizi sunduk ve bu engeli birlikte aşmak için sektör adına önerilerimizi paylaştık. Türk Eximbank’ın sunacağı destekle firmalar nefes alacak ve sürecin oluşturduğu ek maliyetler rahatlıkla yönetebilecek."