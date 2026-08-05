Adana’nın ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı
Adana’nın ihracatı yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 1 milyar 964 milyon 110 bin dolara ulaştı.
Temmuz ayında ise kentten yapılan ihracat yüzde 0,5 artışla 275 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti. Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı temmuz ayı ihracat verilerini değerlendirdi.
Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve dış ticaretteki dalgalanmalara rağmen Adana sanayisinin üretim ve ihracat performansını sürdürdüğünü belirten Kıvanç, ilk yedi ayda kaydedilen yüzde 13,7’lik artışın sanayinin üretim gücünü ve ihracatçının rekabetçiliğini gösterdiğini söyledi.
Kimya 511 milyon dolara ulaştı
Sektörler bazında temmuz ayında 83,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sıradaki yerini korudu. Bu sektörü 47,6 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 28,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.
Yılın ilk yedi ayında ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 511,1 milyon dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Tekstil ve hammaddeleri 316 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ise 219,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Kıvanç, Adana’nın üretim, istihdam ve ihracata katkısının artırılması için sanayici ve ihracatçıların üretmeye devam edeceğini belirtti.