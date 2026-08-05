Adana’nın ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı

Temmuz ayında ise kentten yapılan ihracat yüzde 0,5 artışla 275 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşti. Ada­na Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açık­ladığı temmuz ayı ihracat verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomide­ki belirsizlikler, jeopolitik gelişme­ler ve dış ticaretteki dalgalanmalara rağmen Adana sanayisinin üretim ve ihracat performansını sürdürdüğünü belirten Kıvanç, ilk yedi ayda kayde­dilen yüzde 13,7’lik artışın sanayinin üretim gücünü ve ihracatçının reka­betçiliğini gösterdiğini söyledi.

Kimya 511 milyon dolara ulaştı

Sektörler bazında temmuz ayın­da 83,7 milyon dolarlık ihracat ger­çekleştiren kimyevi maddeler ve ma­mulleri ilk sıradaki yerini korudu. Bu sektörü 47,6 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 28,1 milyon dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Yılın ilk yedi ayında ise kimyevi madde­ler ve mamulleri sektörü 511,1 mil­yon dolarlık ihracatla liderliğini sür­dürdü. Tekstil ve hammaddeleri 316 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağ­lı tohumlar ve mamulleri ise 219,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleş­tirdi. Kıvanç, Adana’nın üretim, is­tihdam ve ihracata katkısının artırıl­ması için sanayici ve ihracatçıların üretmeye devam edeceğini belirtti.