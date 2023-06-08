Adnan Ünverdi: Liman sorununa çözüm arıyoruz

Ticaret Bakanlığı’na yaşanan sorunları ilettiklerini, sorunun çözümü için harekete geçildiğini aktaran Ünverdi, “Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor" dedi.

İskenderun Limanı’ndaki yangın sonrası özellikle Gaziantep ve bölge illeri için tek liman haline gelen Mersin Limanı’nda yaşanan sıkıntıların birbirini tetiklediğini ve adeta bir sorun yumağı haline geldiğini belirten Ünverdi, “Konuya ilişkin Oda üyelerimizden yoğun şikayetler geliyor. Ortak sorunlar olduğu gibi münferit sorunlar da yaşanıyor.

Maalesef dış ticaretimizde gerek zaman kaybı gerekse maliyetler konusunda çok büyük kayıplar yaşıyoruz. İskenderun gemilerinin Mersin’e yönlendirilmesi ile Mersin Limanı’nın kapasitesi fazlasıyla aşılmış durumda. Gemiler açıkta bekletiliyor ve problemler büyüyor” dedi.

“İhracata gidecek ya da ithal ettiğimiz ürünlerimiz 15- 20 gün limanda bekliyor” diyen Ünverdi, şöyle devam etti: “Hem beklemek zorunda bırakılıyoruz hem de buna bağlı olarak ekstra masraflar çıkarılıyor.

İhraç ettiğimiz ürün geç gittiği için nakit akışımız, ödeme dengemiz bozuluyor, tahsilatımızı hep geriden yapmak zorunda kalıyoruz. Tahsilatımızın gecikmesine bağlı olarak ihraç ettiğimiz ürünün yerine yenisini koymak için bankalardan yüksek maliyetli finansman kullanıyoruz.”

İhraç edilemeyen ürünün ve dolayısıyla ihracat değeri kazanmadığını dile getiren Ünverdi, “Aylık 1 milyar dolara yakın ihracat yapan bir kent olarak bu gecikmeler yüzünden Gaziantep ihracatına da maalesef bu rakamları yansıtamıyoruz. Bölgemizde toparlanmak için büyük çaba sarf ederken artık liman engeline takılmak istemiyoruz” dedi.