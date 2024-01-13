Agrotech, sözleşmeli tarımla çiftçinin riskini azaltacak

Başak Nur GÖKÇAM

Tarımı ileri teknolojiyle buluşturan tarım ve teknoloji şirketi Agrotech, kapalı sera dahil olmak üzere, yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazide 10’u aşkın meyvenin ve sebzenin üretimi gerçekleştiriyor. 2024 yılında tüm çalışmalarında sürdürülebilir üretimi merkezine alacak olan, yeni yatırımlara da imza atmaya hazırlanıyor. 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve 2023 yılının kasım ayında halka arz edilen şirket, Hollanda ve Manisa merkezi iki şirketle görüştüğünü açıkladı. Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, “İyi tarım uygulamalarıyla ihracattan Avrupa ve ABD pazarını artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda hisse devir işlemlerinin tamamlanmasını hedeflediğimiz yatırımlarımızı, ihracatla büyümeye ve dış ticaret açığımıza pozitif katkı sağlaması nedeniyle oldukça önemsiyoruz. Agrotech olarak tarımı ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin yüzde 4’ü Agrotech ortağı

Kasım ayında halka arz süreci tamamlandığında bireysel yatırımcıdan 2 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 7 kat talep aldıklarının bilgisini veren Keskin, “Toplam 3 milyonu aşkın paydaşa ulaştık. 1,5 milyar TL’lik büyüklükle tamamlanan halka arzımız yatırımcının bize olan güvenini gösterdi. Türkiye’nin yüzde 4’ü artık Agrotech’in ortağı ve tüm yatırımcılarımızın artık dikili bir ağacı var. Biz de yatırımcılarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Girdilerin yüzde 60’ını gübre oluşturuyor”

Agrotech için sözleşmeli tarımın bir amiral gemi olduğunu belirten Demiröz, “Agrotech, 11 yıldır tarımsal teknoloji, bahçecilik ve seracılıkla uğraşan bir şirket olarak, sözleşmeli tarımla ürünü tarladan alıp pazara en iyi şartlarda sunacak donanıma sahip. Tarımda girdilerin yüzde 60’ını gübre oluşturuyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde bitki besleme, toprak düzenleme ve bitki gelişim düzenleyicisi gibi konularda toprakla ilgili tüm sorunları çözebilecek geniş ürün portföyüne sahip Profert’in yüzde 70 hissesini satın aldık. Firmanın ürünleri Avrupa Birliği tarafından da ruhsatlanmış durumda. Agrotech olarak bu kararı almamızda en önemli etkenlerden biri de şirketin daha az gübreyle daha verimli bir toprak hedefleyen ve toprağı daha az kirleten akıllı gübre üretimini gerçekleştiren ilk yerli firma olması” ifadelerinde bulundu. Türkiye’de sözleşmeli tarıma ağırlık vermeyi amaçladıklarını belirten Agrotech Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz de “Amacımız yerli üretimi artırmak, ithalatı azaltmak. Biz sözleşmeli tarıma ağırlık vererek, çiftçilerin riskini azaltacağız. Bu kapsamda yapmış olduğumuz iş birliği ile de Adıyaman narını dünyaya tanıtacağız. Geleneksel tarımda 100 yıl önceki bilgilerle, bugünün talebini karşılamaya çalışıyoruz. Bazı bilgiler muhakkak kalmalı ama silmemiz gereken ezberler de var. Bu üretim anlayışını değiştirmek için yola çıktık” dedi.

Robotik kodlarla insansız tarım uygulanacak

Yapay zekâyı robotik kodlarla birleştirecek olan Agrotech, geleneksel tarım bilgilerini ileri teknoloji ile buluşturacak. Bu sayede tesisin ihtiyaçlarını, içerdeki ortamı izleyen ve ihtiyaçları belirleyecek olan sistemde, otomatik kontrol sistemi kullanılacak. Optimum bitki büyümesi, karbon besleme sistemi, sıcaklığı düzenleyen otomatik havalandırma, çevre koşullarının uzaktan izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan bir teknolojiden faydalanılacak. Bu sayede toprağın ve ürünün kalitesi artırılırken, karbon emisyonunun da azalmasının yanı sıra tüketicinin sürekli olarak taze ürün elde etme imkanı da sağlanacak. Ayrıca kendi Ar-Ge merkezini kurmaya hazırlanan Agrotech, kendi drone’larını ve kendi robotlarını da üreterek yaygınlaştırmayı hedefliyor.